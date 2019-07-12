غادر محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك القاهرة صباح اليوم الجمعة، في طريقه إلى تركيا استعدادا للدخول في مفاوضات مع عدد من الأندية التركية.

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

وقرر كهربا استكمال التصعيد بعدما رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بعد تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده.

وعلم FilGoal.com أن جلسة جمعت بين كهربا ومسؤولين من الزمالك خلال الأيام الماضية، حيث أطلعهم اللاعب خلالها بوجود عرضين أحدهما من فريق تركي كبير.

ورد الزمالك على كهربا بتمسكه باستمراره وقانونية العقد بينهما، وطالبه بالانضمام إلى معسكر الفريق في قبرص مع وعد بدراسة زيادة قيمة العقد في حال التزامه.

إلا أن كهربا تمسك بموقفه، خاصة وأن الزمالك لم يوافق على زيادة قيمة عقده حتى الآن رغم وجود وعد منذ فترة طويلة.

كيف يفكر كهربا؟

يخطط كهربا للتوقيع لأحد الأندية التركية، وطلب اللعب ببطاقة دولية مؤقتة.

وينوي كهربا طلب فسخ عقده مع الزمالك بحجة عدم قانونيته، وبالتالي يحق له استخراج بطاقة مؤقتة للعب مع فريقه الجديد.

وكان تقرير تركي قد أشار إلى الفريق الذي قد ينضم إليه كهربا بعدما "تم الاتفاق على كل شيء بين الطرفين" وفقا للتقرير الذي حدد اسم النادي (طالع التفاصيل).

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

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