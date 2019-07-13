عكاظ السعودية: الزمالك وافق على إعارة طارق حامد لاتحاد جدة بـ 4 ملايين دولار

السبت، 13 يوليه 2019 - 18:55

كتب : FilGoal

طارق حامد

زعمت صحيفة عكاظ السعودية بموافقة نادي الزمالك على إعارة طارق حامد إلى اتحاد جدة السعودي.

وكتبت الصحيفة في خبر عاجل وحصري لها "طارق حامد اتحاديا بـ 4 ملايين دولار".

وأشارت الصحيفة وفقا لمصادرها الخاصة إلى "الزمالك وافق على إعارة طارق حامد إلى اتحاد جدة لمدة موسم".

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موافقة الزمالك جاءت بعد رفع اتحاد جدة لعرضه إلى 4 ملايين دولار، وفقا للصحيفة السعودية.

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وجود رغبة لدى نادي اتحاد جدة لاستعارة طارق حامد. (طالع التفاصيل)

طارق حامد قدم موسما رائعا رفقة القلعة البيضاء خلال الموسم الجاري إذ نجح في قيادة الفريق لتحقيق بطولة الكونفدرالية، والمنافسة على لقبي الدوري والكأس، إضافة لمستوى مميز ظهر عليه رفقة المنتخب الوطني خلال بطولة كأس أمم إفريقيا.

حامد صاحب الـ30 عاما انضم إلى صفوف الزمالك في صيف 2014 قادما من سموحة.

اللاعب الذي بدأ مسيرته رفقة طلائع الجيش شارك مع الزمالك في 164 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلهم.

وتوج مع الزمالك بلقب دوري مصري إضافة إلى 3 ألقاب لكأس مصر ولقب السوبر المصري، والكونفدرالية الإفريقية.

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