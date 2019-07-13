سولشاير يلمح إلى إرتداء بوجبا شارة قيادة مانشستر يونايتد

ألمح جولي أونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن بول بوجبا قد يرتدي شارة قيادة الفريق في الموسم الجديد.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

أشلي يانج هو من يرتدي شارة القيادة الآن في مانشستر يونايتد، لكن يبدو وأن الأمور قد تتغير في الموسم الجديد بحسب ما صرح به سولشاير.

وأجاب سولشاير ردا على "من يكون كابتن الفريق في الموسم المقبل؟"، وقال: "لدينا خيارات قليلة، سأعلن حين يبدأ الموسم".

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية "يانج هو من سيرتدي الشارة حين يُشارك؛ وذلك حتى نتخذ القرار".

وبسؤاله عن "هل يكون بوجبا قائدا للفريق؟"، قال: "نعم".

وكان مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا قد أعلن أن موكله يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، وأن إدارة الفريق تعلم ذلك.

ويعد بوجبا هدفا لـ ريال مدريد بطلب من المدرب زين الدين زيدان وفقا لما نُشر في التقارير الصحفية الإسبانية.

ورغم التكهنات بالعودة إلى إيطاليا، إلا أن شبكة "ديلي ميل" الإنجليزية أوضحت أن يوفنتوس لا يفكر في استعادة بوجبا في الموسم المقبل.

ومع رغبة بوجبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد أوضحت "ديلي ميل" أن إدارة الشياطين الحمر قرر زيادة سعر بيع بوجبا ليصل إلى 180 مليون جنيه إسترليني وهو ما يساوي 200 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

إلا أن سولشاير أكد أن فريقه غير مجبرا على بيع أي لاعب. (طالع التفاصيل)

بول تألق وأبدع في الملاعب الإيطالية قبل أن ينتقل إلى يونايتد في 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

وشارك بوجبا في 47 مباراة مع يونايتد بالموسم الماضي وسجل 16 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي محتلا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، كما ودع ربع نهائي كأس الاتحاد على يد ولفرهامبتون، وخرج من كأس الرابطة مبكرا في الدور الثالث على يد ديربي كاونتي.

أما أوروبيا فقد نجح الفريق في الوصول إلى ربع النهائي بعد عودة تاريخية أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يودع أمام برشلونة.

سولشاير تولى مهمة الشياطين الحمر بشكل مؤقت في ديسمبر من العام الماضي خلفا لجوزيه مورينيو، قبل أن يعلن النادي مع نهاية الموسم الماضي استمراره بشكل دائم.

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