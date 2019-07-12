تقرير تركي: كهربا توصل لاتفاق مع دنيزلي سبور

صورة محمود عبد المنعم "كهربا" في الطائرة أثارت الجدل حول وجهة اللاعب في ظل التقارير المنتشرة عن رغبته في فسخ تعاقده مع الزمالك.

وتقرير أشار إلى الوجهة المحتملة لكهربا: الدوري التركي.

صحيفة akishaber التركية ذكرت أن نادي دنيزلي سبور أتم اتفاقه مع لاعب الزمالك.. "الاتفاق تم على كل شيء"، وفقا لتعبير الصحيفة.

وأوضح التقرير أن دنيزلي سبور العائد حديثا للدوري التركي الممتاز بعد 9 سنوات من الغياب وجد ضالته في كهربا لتدعيم مركز الجناح الأيسر.

الصحيفة بدت واثقة في كلماتها من إتمام الصفقة، وأن الإعلان الرسمي قد يكون خلال ساعات، وهو ما يتفق مع ما علمه FilGoal.com من تفكير اللاعب في "التوقيع لأحد الأندية التركية، وطلب اللعب ببطاقة دولية مؤقتة".

طالع - (في الجول يكشف – كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا)

.

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11 آخرين.

ويغيب كهربا عن معسكر الزمالك الحالي في قبرص، استعدادا لاستئناف الموسم عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

اقرأ أيضا:

الحلم تحقق الآن.. رسميا - برشلونة يتعاقد مع جريزمان

مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول موقف النادي من عودة عبد الشافي

اختبر معلوماتك - رتب الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر

فيديو – أهداف الخميس في أمم إفريقيا.. متعة تونسية وإثارة جزائرية كبرى

ربيعة يرفع راية التحدي للتتويج بلقب الدوري

كهربا: نادي الزمالك ملك لجماهيره فقط