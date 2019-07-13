مدرب بولونيا يُعلن إصابته بسرطان الدم: لست خائفا.. سأقاتل وأتغلب عليه من أجلكم

في خبر صادم للغاية وحزين، أعلن الصربي سينيسا ميهايلوفيتش مدرب فريق بولونيا الإيطالي إصابته بمرض سرطان الدم "اللوكيميا".

صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية تحدثت في وقت سابق عن إصابة ميهايلوفيتش بمرض وصفته بـ"الخطير" منعه من السفر مع فريقه بولونيا لاستعدادات الموسم المقبل.

ومن أجل إيضاح كل شيء، دعا ميهايلوفيتش لعقد مؤتمر صحفي، قبل أن يؤكد من خلاله الخبر الصادم.

الصربي الإيطالي صاحب الـ 50 عاما خرج للصحفيين بدموعه تغمر عينيه ليصرح "أنا مصاب بسرطان الدم".

"أنا لست خائفا. تلك الدموع ليست دموع خوف. أعرف أنني سأنتصر على المرض".

"سأواجه كل شيء. سأتغلب على المرض من أجل عائلتي، ومن أجل من يُحبني".

"الحياة لم تعطيني أي شيء. أنا دائما ما أعتدت على القتال، والآن سأفعل ذلك من جديد. سأقاتل ضد المرض".

"أنا بخير لا تقلقوا. تلقيت أكثر من 600 رسالة واتصالات كثيرة. اعتذر لكم جميعا لأنني لم أرد. أردت البقاء وحدي والآن علي الاستعداد للتحدي الجديد".

"أشكر الجميع في بولونيا. بكيت كثيرا مع كل الرسائل التي تلقيتها، ولكنني لا أرغب في التسبب في تألم أي شخص".

"في 28 فبراير الماضي أجريت بعض التحاليل والنتيجة كانت طبيعية، حتى شهر مايو الماضي. الخبر كان ضربة قوية بالنسبة لي. أغلقت علي منزلي لمدة يومين. بكيت كثيرا ولكنني سأقاتل".

"الأمل جزء من الوقاية. سأقاتل وأواصل القتال".

ولأنه لا يستسلم أبدا وناديه لا يستسلم ويسانده بقوة، سيُكمل ميهايلوفيتش مشواره التدريبي بشكل طبيعي مع بولونيا.

صاحب الـ 50 عاما الذي اشتهر في الملاعب بتسديداته الخارقة من الركلات الحرة بقميص لاتسيو وإنتر وروما وسامبدوريا، بدأ مسيرته التدريبية كمساعد في إنتر.

وتولى ميهايلوفيتش تدريب بولونيا مرتين، مرة في 2008 والآن.

ويمتد عقد ميهايلوفيتش مع بولونيا حتى 2022 وقاد الفريق في 17 مباراة منذ شهر فبراير الماضي، وانتصر في 9 وتعادل 3 وخسر 5 مرات.

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