مدرب جنوب إفريقيا يكشف رسالة مورينيو وفينجر له عقب الفوز على مصر

كشف ستيوارت باكستر المدير الفني لفريق جنوب إفريقيا تلقيه رسالة من الاستثنائي جوزيه مورينيو وكذلك الأسطورة آرسين فينجر عقب انتصار على مصر في أمم إفريقيا.

منتخب مصر تلقى ضربة موجعة ليودع أمم إفريقيا على ملعبه ووسط جماهيره من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء.

وقال مدرب جنوب إفريقيا: "عقب الانتصار على مصر، تلقيت رسالة من مورينيو يخبرني من خلالها أن ما قدمناه أمام مصر يدعو للفخر".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة The Citizen الجنوب إفريقية "كذلك أرسين فينجر أرسل لي رسالة أخبرني من خلالها أن أدائنا لم يكن يُشبه مستوى الكرة الإفريقية. وتلك ليست إهانة".

وواصل "الكل شاهد أدائنا المميز أمام مصر".

وتابع "ودعنا البطولة أمام نيجيريا بسبب تفاصيل دقيقة لم ننجح في علاجها. هل أنا راضي؟ لا. ولكنني أشعر بأننا نسير بشكل جيد في تقدمنا وسمعتنا أصبحت أفضل. الناس يؤمنون الآن بمنتخب جنوب إفريقيا".

وترك باكستر الباب مفتوحا أمام احتمالية رحيله عن المنتخب، قائلا: "سأذهب إلى السويد الآن وأحصل على بعض الراحة وبعدها أفكر وسأجيب على السؤال".

وأوضح "سأسال نفسي، هل يمكنك قيادة المنتخب للأمام؟ إذا كانت إجابتي لا، فأنني سأرحل. وإذا كانت نعم، سأتواصل مع ممثلي المنتخب وسوف استمر في منصبي".

وخسر منتخب جنوب إفريقيا أمام منتخب نيجيريا 2-1 في ربع نهائي أمم إفريقيا.

ولكن قبل أن يودع المنتخب الجنوب إفريقي الأراضي المصرية، ترك بصمته في شباك مصر.

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

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