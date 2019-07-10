سولشاير: رحيل بوجبا؟ لسنا مجبرين على بيع أي لاعب

رد أول جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لأول مرة على رغبة لاعبه بول بوجبا في الرحيل عن صفوف الفريق.

العديد من التقارير انتشرت في الآونة الماضي حول تصميم الدولي الفرنسي على الرحيل من ملعب أولد ترافورد وهو ما أكده وكيل أعماله مينو رايولا.

وسولشاير علق على تلك التصريحات التي تخص بوجبا ولاعبين آخرين أمثال روميلو لوكاكو الذي تشير التقارير إلى تفاوض إنتر للحصول على خدماته.

وقال سولشاير في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "كان هناك الكثير من الشائعات والتكهنات بشأن العديد من لاعبينا، وبالنسبة لي إنه عمل كالمعتاد".

وأضاف "عندما تكون في مانشستر يونايتد فإنه من المتوقع أن تظهر هذه الأشياء في الصيف. تحدثت مع بوجبا ومع لوكاكو، تحدث مع جميع لاعبيني هذا الصيف".

وأوضح "ما أعرفه أنه لا يوجد أي عرض على الطاولة لأي من لاعبينا، ومعظم هؤلاء اللاعبين يمتلكون عقودا طويلة الأمد. نحن مانشستر يونايتد، ولسنا مجبرين على بيع لاعبينا".

وتابع "بوجبا لم يمثل قلقا أبدا بالنسبة لي، في أرض الملعب يبذل مجهودا كبيرا، إنه محترف حقيقي وفتى فخور. لا استطيع أن أجلس هنا للتحدث عن بول في كل مرة وعما قاله وكيله، مازال متبقيا في عقده عدة سنوات، وبالنسبة لي كان رائعا حينما عاد للتدريبات".

ورفع أصابع الاتهام "هناك أجندة (إعلامية) ضد بوجبا ولكنه محترف عظيم ولم تكن هناك أبدا أي مشاكل، إنه يمتلك قلبا من ذهب".

وأشار "على سبيل المثال بالأمس هناك لقطات فيديو التقطت له ولـ (جيسي) لينجارد وأردتم إظهارها وكأنها شجار، أعلم أنكم هنا لبيع الصحف والقصص ولكن لم يكن هناك أي شيء على الإطلاق، ولا توجد أي مشاكل بينهما".

إلى هذه النقطة توقف الحديث عن بوجبا، وانتقل صوب لاعب آخر تحوم الشكوك أيضا حول مستقبله.. الحارس دافيد دي خيا.

مانشستر يونايتد قدم عرضا جديدا للاعب من أجل التجديد على تعاقده، الذي ينتهي بعد موسم واحد، يجعله الحارس الأعلى راتبا في العالم.

دي خيا لم يوقع على هذا العقد بعد، ولكن المدرب النرويجي بدا متفاءلا بإقناع الحارس الإسباني.

وقال سولشاير: "دافيد كان لديه صيفا حيث يناقش ويفكر بشأن عقده. نأمل أن يوقع عليه قريبا، وأنا متفائل فيما يخص هذا الصدد".

وأتم "بالطبع مع دي خيا قلت عدة مرات إنني محظوظ بتواجده في المرمى لذا نأمل أن يبقى هنا لعدة سنوات".

مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي محتلا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، كما ودع ربع نهائي كأس الاتحاد على يد ولفرهامبتون، وخرج من كأس الرابطة مبكرا في الدور الثالث على يد ديربي كاونتي.

أما أوروبيا فقد نجح الفريق في الوصول إلى ربع النهائي بعد عودة تاريخية أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يودع أمام برشلونة.

سولشاير تولى مهمة الشياطين الحمر بشكل مؤقت في ديسمبر من العام الماضي خلفا لجوزيه مورينيو، قبل أن يعلن النادي مع نهاية الموسم الماضي استمراره بشكل دائم.

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