سكاي: مسؤولو إنتر يسافرون إلى إنجلترا لضم لوكاكو

يسافر مسؤولو إنتر ميلان إلى إنجلترا الأسبوع الجاري من أجل الاجتماع بنظرائهم في مانشستر يونايتد للتفاوض حول ضم روميلو لوكاكو.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن الضغط يقع بشكل أكبر على مسؤولي النيراتزوري إذ أن يونايتد يطلب الحصول على مبلغ كبير للموافقة على رحيل المهاجم البلجيكي.

وأوضح التقرير أن يونايتد يريد الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني نقدا للموافقة على عرض إنتر.

ويمتلك لوكاكو عقدا مع يونايتد يمتد حتى صيف عام 2022.

وانضم لوكاكو إلى يونايتد قادما من إيفرتون في صيف عام 2017 مقابل 85 مليون يورو.

وشارك المهاجم البلجيكي مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالهم 42 هدفا وصنع 13 آخرين.

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