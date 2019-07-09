اتهام بالحصول على عمولة من خافيير أجيري من أجل التعاقد معه كمدرب لمنتخب مصر واتهام آخر بالتربح من خلف بيع تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 كلها كانت موجهة في الأونة الأخيرة إلى شخص واحد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

فما هي الحقيقة؟ مجدي عبد الغني يجيب في حواره لـFilGoal.com.

وتحدث عبد الغني قائلا: "كل ما أشيع حول حصولي على عمولة من عملية بيع تذاكر مباريات أمم إفريقيا أمر عار تماما عن الصحة".

وواصل "أحمد مجاهد المنسق العام للبطولة أصدر بيانا نفى فيه صلتي تماما بعملية بيع التذاكر لذا أطالب كل من نشر اسمي واتهمني بالتربح أن ينشر بيان مجاهد وليس تكذيبي حتى وإلا فسوف أتخذ الإجراءات القانونية".

وشدد عبد الغني "علاقتي الوحيدة بأمم إفريقيا هي إنني مشرف على الملاعب فقط".

هذا عن أزمة تذاكر أمم إفريقيا فما هي الحقيقة حول حصوله على 150 ألف دولار من أجيري لإتمام التعاقد معه كمدرب لمنتخب مصر؟

أجاب عبد الغني "هذا أيضا حديث ليس لا أي أساس من الصحة، لم أتفاوض مع أجيري أبدا ولم ألتق به سوى مرة واحدة فقط كانت عند توقيع التعاقد في أحد الفنادق بالقاهرة والإعلان عن كونه مدرب المنتخب الجديد".

وأكمل "أجيري كان اختيار هاني أبو ريدة واتفق معه أثناء وجودهما في الكونجرس الخاص بالفيفا في كأس العالم في روسيا عقب إقصاء مصر".

وأضاف "بعد ذلك كلفني أبو ريدة رفقة حازم إمام وعصام عبد الفتاح بتشكيل لجنة لفحص السير الذاتية للمدربين وفي النهاية مجلس إدارة اتحاد الكرة هو من وافق على إتمام التفاوض مع أجيري".

وتابع "بعد ذلك استدعاني أبو ريدة للحضور لأحد فنادق القاهرة للتواجد في جلسة الإعلان عن التعاقد مع أجيري ولم أتحدث معه أو مع وكيله أبدا".

وشدد "لم أساهم حتى في قدوم أجيري بل على النقيض تماما كنت أرى أن هناك بعض المدربين الآخرين أفضل منه ولكن حين جلست معه رأيت إنه ربما يصبح على قدر المسؤولية وهذا ما ينفي كل الاتهامات الموجهة لي".

وأتم عبد الغني حديثه "أطالب كل من نشر اتهامات ضدي أن ينفي ذلك أو سأتخذ الإجراءات القانونية ضده".

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