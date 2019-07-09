خاص سويلم لـ في الجول: حضور مباريات الدوري المؤجلة ببطاقة المشجع.. والقمة حالة خاصة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 18:21

كتب : بسام أبوبكر

الأهلي - الزمالك

أربع مباريات متبقية على ختام الموسم الجاري من الدوري المصري، وقرر ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد كرة القدم المصري حضور الجماهير ببطاقة المشجع Fan ID باستثناء مباراة القمة.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت تعديل مواعيد المباريات المؤجلة بعد خروج المنتخب المصري من أمم إفريقيا. (من هنا)

وقال ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد كرة القدم المصري لـ FilGoal.com: "قررنا حضور الجماهير لمباريات الدوري المؤجلة عن طريق بطاقة المشجع (Fan ID) باستثناء مباراة القمة".

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وتابع سويلم "مواجهات الجونة أمام الزمالك، والزمالك ضد الإسماعيلي وأخيرا المقاولون أمام الأهلي سيكون بهم حضور جماهيري عن طريق Fan ID بالتعاون مع شركة تذكرتي".

وأضاف سويلم "قررنا ذلك بنفس طريقة حضور الجماهير لأمم إفريقيا، وعدد الجماهير يحدده الأمن".

وبالحديث عن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك أوضح سويلم "مباراة القمة حالة خاصة، الأهلي والزمالك يتنافسان على اللقب ومباراة الدور الأول كانت بدون حضور جماهيري".

وكشف سويلم "سنقوم بالاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ونخاطب الناديين من أجل الوصول لقرار نهائي".

وأتم تصريحاته "في حالة موافقة الناديين على الحضور الجماهيري، سيكون ذلك عن طريق بطاقة المشجع أيضا والعدد يحدده الأمن".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 مباراة من 32 مباراة، أما الزمالك ففي المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

ويحتاج الأهلي إلى 4 نقاط فقط من مباراتيه لتحقيق لقب الدوري.

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