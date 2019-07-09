كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو سفير مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا في أرض الفراعنة.

ولكن من هم اللاعبين الذين اختارتهم اللجنة المنظمة للبطولة للترشح لذلك الأمر قبل انطلاقها.

حصل FilGoal.com على صورة من الخطاب المرسل من اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أرسله إلى معاد بن حجي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي "كاف".

وشملت الاختيارات كل من محمود الخطيب وحسن شحاتة وحسام حسن وأحمد حسن وعصام الحضري.

وفي النهاية الاختيار يكون من قبل الاتحاد الإفريقي والذي وقع عليه الاختيار هو محمود الخطيب.

وحضر الخطيب العديد من فعاليات أمم إفريقيا كما حضر مران لمنتخب مصر في مرحلة دور المجموعات.

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