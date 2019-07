عمرو وردة يعتذر بعد الخروج من أمم إفريقيا: أعدكم ببذل كل شيء لإسعادكم

View this post on Instagram

أعتذر بشدة لجميع المصريين عن اخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به. أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم أتحمل و أقدر مدى حزنكم الشديد وأعد ببذل قصارى جهدي لاسعادكم مره اخري وسنعود أقوي واذكي و اشجع مما سبق لاسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمه مصر 🇪🇬