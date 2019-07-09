عمرو وردة يعتذر بعد الخروج من أمم إفريقيا: أعدكم ببذل كل شيء لإسعادكم

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 19:19

كتب : FilGoal

عمرو وردة - مصر - جنوب إفريقيا

اعتذر عمرو وردة لاعب منتخب مصر عن الخروج المبكر للفراعنة من كأس أمم إفريقيا 2019 على يد جنوب إفريقيا.

عمرو وردة

النادي : أتروميتوس

مصر

ونشر وردة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له من لقاء جنوب إفريقيا وقال: "أعتذر بشدة لجميع المصريين عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن".

وواصل "لا يمن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به".

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وأضاف لاعب باوك "أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم أتحمل وأقدر مدى حزنكم الشديد وأعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى".

وأتم وردة "سنعود أقوى وأذكى وأشجع مما سبق لإسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمة مصر".

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