عمرو وردة يعتذر بعد الخروج من أمم إفريقيا: أعدكم ببذل كل شيء لإسعادكم
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 19:19
كتب : FilGoal
اعتذر عمرو وردة لاعب منتخب مصر عن الخروج المبكر للفراعنة من كأس أمم إفريقيا 2019 على يد جنوب إفريقيا.
ونشر وردة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له من لقاء جنوب إفريقيا وقال: "أعتذر بشدة لجميع المصريين عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن".
وواصل "لا يمن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به".
وأضاف لاعب باوك "أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم أتحمل وأقدر مدى حزنكم الشديد وأعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى".
وأتم وردة "سنعود أقوى وأذكى وأشجع مما سبق لإسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمة مصر".
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أعتذر بشدة لجميع المصريين عن اخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به. أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم أتحمل و أقدر مدى حزنكم الشديد وأعد ببذل قصارى جهدي لاسعادكم مره اخري وسنعود أقوي واذكي و اشجع مما سبق لاسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمه مصر 🇪🇬
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