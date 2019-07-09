بعد خروج مصر من كأس الأمم.. تقديم موعد مؤجلات الدوري

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 17:49

كتب : FilGoal

الزمالك والأهلي على استاد برج العرب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مواعيد المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكشفت لجنة المسابقات أن تقديم مواعيد المباريات جاء على ضوء تاريخ القيد الإفريقي وخروج منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا.

وودع منتخب مصر منافسات بطولة أمم إفريقيا من دور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

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وجاء تعديل المباريات الأربعة المتبقية في الدوري كالآتي:

الجونة × الزمالك (8 مساء الأحد 21 يوليو) على ملعب الجونة بدلا من الثلاثاء 23 يوليو

الزمالك × الإسماعيلي (8 مساء الأربعاء 24 يوليو) على ملعب بترو سبورت بدلا من الجمعة 26 يوليو

المقاولون × الأهلي (8 مساء الأربعاء 24 يوليو) على ملعب برج العرب بدلا من الجمعة 26 يوليو

الأهلي × الزمالك (8 مساء الأحد 28 يوليو) على ملعب برج العرب بدلا من الثلاثاء 30 يوليو

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