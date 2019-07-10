حكم لقاء البرازيل والأرجنتين يفسر سبب عدم احتسابه ركلتي جزاء

رد رودي زامبرانو الحكم الإكوادوري على ادعاءات عدم استخدامه تقنية الفيديو في مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 بين البرازيل والأرجنتين.

المنتخب الأرجنتيني طالب بركلتي جزاء في مواجهة البرازيل لكن الحكم رفض احتسابهما ولم يعد لمطالعة الحالات بتقنية الفيديو.

عقب نهاية المباراة ظهرت بعض التقارير التي تشير لوجود مشاكل في التقنية بسبب تعارض تردداتها مع تردد محادثات طاقم تأمين رئيس البرازيل الذي حضر اللقاء. (طالع التفاصيل)

زامبرانو تحدث عبر راديو "Super K-800" الإكوادوري عن ركلتي الجزاء التي أثارت الجدل في المباراة.

الإكوادوري الدولي منذ 2013 قال عن ركلة جزاء أوتاميندي على أرتور: "لقد ذهب أوتاميندي ليتدخل في الهجمة، لم يكن هناك ضرب بالمرفق من أرتور، لقد شاهدها الحكم في تقنية الفيديو، ورأوا أن احتمالية احتسابها 50%".

وتابع "لكن لم يطلبوا رأيي لمشاهدتها لأنهم لم يروا أنها ركلة جزاء واضحة، في اليوم التالي كتبت في تقرير المباراة أنه كان لابد أن يطلبوا مطالعتي للخطأ على الشاشة".

وقبل هدف البرازيل الثاني طالب لاعبو التانجو باحتساب ركلة جزاء لصالح سيرخيو أجويرو على حساب داني ألفيش.

زامبورانو قال بصدد ذلك الخطأ: "في الجزء الأول، ستكون خطأ على المدافع، لكن لماذا لم يشاهدوا اللقطة عن طريق الكاميرا من ظهر اللاعبين".

ورد الحكم الإكوادوري على تصريحات ليونيل ميسي بعد مباراة تشيلي قائلا "ليست لدي مشكلة معه، تفاجئت من تصريحاته، لكن لكل شخص أراءه".

وكان ميسي قد صرح بأن هنا فساد في اتحاد أمريكا الجنوبية عقب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة. (طالع التصريحات)

ونجح المنتخب البرازيلي في تحقيق لقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخها بالفوز على بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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