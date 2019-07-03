ميسي: الحكم اختار البرازيل.. ليس عذرا ولكن تلك الحقيقة

أعرب ليونيل ميسي عن غضبه من حكم مواجهة الأرجنتين والبرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة الأرجنتين

وكانت البرازيل قد تأهلت للمباراة النهائية بعد الفوز بهدفين دون مقابل على حساب الأرجنتين في مباراة مثيرة، وينتظر السامبا الفائز من مواجهة تشيلي أمام بيرو.

وقال ميسي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "أرى أننا قدمنا مباراة رائعة، ولا أعتقد أنهم تفوقوا علينا".

وتابع ميسي "أعتقد أن لنا ركلتي جزاء لكن حكم اللقاء تغاضى عن ذلك، ولم يشاهد ذلك على تقنية الفيديو".

وشدد ميسي "أرى أن الحكم اختار البرازيل وفضلها للفوز، هذا ليس عذرا بل الحقيقة فالبرازيل هي من تدير اتحاد أمريكا الجنوبية".

وكان هناك شك في ركلتي جزاء لصالح الأرجنتين في المباراة لكن الحكم الإكوادوري لم يلتفت للنظر إلى تقنية الفيديو، بينهم كرة لصالح سرجيو أجويرو انتقلت لهدف ثاني لصالح البرازيل.

وواصل ميسي حديثه "استمرت محاولاتنا وارتطمت الكرة بالعارضة مرتين ولكن لم ننجح في تسجيل الهدف".

وأضاف ميسي "قدمنا تضحيات كبيرة وتلك المجموعة قدمت كل شئ ولدينا عناصر قادرة على التطور".

وشدد ميسي "بغض النظر عن نتيجة المباراة لكن اليوم قدمنا أداء مهم وسيساعد في مستقبل المنتخب".

وعن مستقبله مع المنتخب قال ميسي: "إذا كان عليّ المساعدة سأفعل ذلك من أي مكان، يجب منح تلك المجموعة بعض الوقت فهنا مستقبل وشعرت بالرضا معهم".













































































اقرأ أيضا:

تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا في دور الـ16

صاروخ مالي يرسل أنجولا إلى مطار القاهرة

غانا وعارضتها إلى دور الـ16

نادر شوقي لـ في الجول: الزمالك لم يتقدم بعرض لضم رمضان صبحي.. والأهلي لم يصل لاتفاق بعد

بعد إبهار الكشافين.. صن: أستون فيلا يستهدف ضم تريزيجيه