خاص مصدر بالزمالك لـ في الجول: ندرس جديا التراجع عن صفقة عواد.. والبديل الأقرب

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 23:39

كتب : أحمد شوقي

محمد عواد - الوحدة

4 ملايين دولار هو السعر الذي حدده نادي الإسماعيلي للموافقة على بيع حارسه محمد عواد لأي ناد آخر يرغب في ضمه. والزمالك يرى أن هذه الطلبات المالية مبالغ فيها.

ودخل الزمالك في مفاوضات جادة مع محمد عواد الذي قضى الموسم الماضي معارا مع الوحدة السعودي لضمه لصفوف الأبيض بداية من الموسم المقبل.

إلا أن السعر الذي حدده نادي الإسماعيلي للتخلي عن حارسه يجعل إتمام الصفقة أمرا صعبا.

أخبار متعلقة

وردة: لا توجد مفاوضات مع بيراميدز.. مستمر في الاحتراف ولا أفكر في العودة أبو ريدة: الكاف رفض مد القيد للأندية المصرية حتى 5 أغسطس.. لم نحصل سوى على شهر إضافي انضباط الكاف لـ في الجول: لجنة استماع جديدة لقضية لقجع بسبب عدم حصولنا على كل الحقائق مصدر بالأهلي لـ في الجول: أغلقنا ملف ضم لاعبين أجانب بعد ضم ديانج عمرو وردة يعتذر بعد الخروج من أمم إفريقيا: أعدكم ببذل كل شيء لإسعادكم

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـFilGoal.com: "ندرس في الوقت الحالي التراجع عن إتمام صفقة التعاقد مع محمد عواد".

وأوضح "الإسماعيلي يبالغ في طلباته المادية لبيع اللاعب".

وأكمل "ندرس حاليا العديد من الخيارات الأخرى لتدعيم حراسة مرمى الفريق في الموسم المقبل".

واستمر في حديثه "محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة هو أبرز المرشحين للانضمام للزمالك في الفترة المقبلة".

المصدر واصل تصريحاته لـFilGoal.com: "فرج عامر رئيس نادي سموحة يرحب بانتقال أبو جبل للزمالك".

وأردف "يأتي هذا في ظل رغبة سموحة في الحصول على خدمات كل من محمد أشرف (روقة) ومصطفى محمد على سبيل الإعارة وكل هذا يسهل من عملية انتقال أبو جبل للزمالك".

وأتم تصريحاته "الزمالك يمتلك الكثير من اللاعبين العائدين من الإعارات والنادي يستطيع استغلالهم في إبرام صفقات أخرى لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد".

الزمالك بدأ مفاوضاته بقوة مع عواد وأتمالاتفاق معه على الشروط الشخصية.

محمد عواد صاحب الـ 26 عاما لعب معارا الموسم الماضي مع الوحدة السعودي، قبل أن يعود من جديد لصفوف الإسماعيلي، وينتهي عقده في 2021.

مع الوحدة، ظهر عواد في 30 مباراة خلال الموسم الماضي في البطولات المحلية واهتزت شباكه 38 مرة.

وتعرض جنش لإصابة خلال مران المنتخب يوم الجمعة الماضي قبل أن تثبت الأشعة إصابته بقطع في وتر أكيليس.

اقرأ أيضا

سويلم لـ في الجول: حضور مباريات الدوري المؤجلة ببطاقة المشجع.. والقمة حالة خاصة

حوار في الجول – عبد الغني يرد على حصوله على عمولة التعاقد مع أجيري.. والربح من تذاكر أمم إفريقيا

بعد خروج مصر من كأس الأمم.. تقديم موعد مؤجلات الدوري

صورة – في الجول يكشف 5 أساطير رشحتهم المنظمة لأمم إفريقيا لسفراء مصر في البطولة

عمرو وردة يعتذر بعد الخروج من أمم إفريقيا: أعدكم ببذل كل شيء لإسعادكم

الزمالك محمد عواد الإسماعيلي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة طائرة - سيدات مصر تفتتحن بطولة إفريقيا بالفوز على السنغال بحثا عن اللقب الغائب 15 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر بالزمالك لـ في الجول: ندرس جديا التراجع عن صفقة عواد.. والبديل الأقرب 17 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: تركيزنا قوي لتحقيق لقب الدوري.. وهذا ما حذرنا منه بالقيد الإفريقي ساعة | الدوري المصري
محمد سراج يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماعه مع "لا ليجا" عن الوديات واستاد الأهلي ساعة | الدوري المصري
تاريخ الفرق المتأهلة مع ربع نهائي أمم إفريقيا.. حلم عربي وخسارة وحيدة لنيجيريا ساعة | مصر 2019
سكاي: مسؤولو إنتر يسافرون إلى إنجلترا لضم لوكاكو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض

قد ينال إعجابك