4 ملايين دولار هو السعر الذي حدده نادي الإسماعيلي للموافقة على بيع حارسه محمد عواد لأي ناد آخر يرغب في ضمه. والزمالك يرى أن هذه الطلبات المالية مبالغ فيها.

ودخل الزمالك في مفاوضات جادة مع محمد عواد الذي قضى الموسم الماضي معارا مع الوحدة السعودي لضمه لصفوف الأبيض بداية من الموسم المقبل.

إلا أن السعر الذي حدده نادي الإسماعيلي للتخلي عن حارسه يجعل إتمام الصفقة أمرا صعبا.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـFilGoal.com: "ندرس في الوقت الحالي التراجع عن إتمام صفقة التعاقد مع محمد عواد".

وأوضح "الإسماعيلي يبالغ في طلباته المادية لبيع اللاعب".

وأكمل "ندرس حاليا العديد من الخيارات الأخرى لتدعيم حراسة مرمى الفريق في الموسم المقبل".

واستمر في حديثه "محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة هو أبرز المرشحين للانضمام للزمالك في الفترة المقبلة".

المصدر واصل تصريحاته لـFilGoal.com: "فرج عامر رئيس نادي سموحة يرحب بانتقال أبو جبل للزمالك".

وأردف "يأتي هذا في ظل رغبة سموحة في الحصول على خدمات كل من محمد أشرف (روقة) ومصطفى محمد على سبيل الإعارة وكل هذا يسهل من عملية انتقال أبو جبل للزمالك".

وأتم تصريحاته "الزمالك يمتلك الكثير من اللاعبين العائدين من الإعارات والنادي يستطيع استغلالهم في إبرام صفقات أخرى لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد".

الزمالك بدأ مفاوضاته بقوة مع عواد وأتمالاتفاق معه على الشروط الشخصية.

محمد عواد صاحب الـ 26 عاما لعب معارا الموسم الماضي مع الوحدة السعودي، قبل أن يعود من جديد لصفوف الإسماعيلي، وينتهي عقده في 2021.

مع الوحدة، ظهر عواد في 30 مباراة خلال الموسم الماضي في البطولات المحلية واهتزت شباكه 38 مرة.

وتعرض جنش لإصابة خلال مران المنتخب يوم الجمعة الماضي قبل أن تثبت الأشعة إصابته بقطع في وتر أكيليس.

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