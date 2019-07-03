لن يذهب محمد عواد لتدريبات الإسماعيلي مرة أخرى بعد أن أتم اتفاقه مع الزمالك حسبما علم FilGoal.com، من مصدر مقرب من اللاعب.

محمد عواد النادي : الوحدة

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مسؤولو الزمالك أتموا الاتفاق مع محمد عواد لارتداء قميص الفريق في الموسم المقبل".

وبالتالي، يتبقى للزمالك الاتفاق مع مسؤولي الدراويش لإتمام الصفقة.

وأضاف المصدر "عواد لن يذهب لتدريبات الإسماعيلي مرة أخرى. الحارس مستاء من عدم الموافقة على أي عرض قُدم للنادي سواء داخل أو خارج مصر".

وأردف "لم يستطع عواد الوصول لإبراهيم عثمان رئيس النادي. عواد لن يفصح عن الأسباب التي لن يذهب بسببها للتدريبات، احتراما للنادي وجماهيره".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن الزمالك يستعد للدخول في مفاوضات مكثفة لضم عواد وذلك بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش"، حسبما كشف مصدر مسؤول في النادي.

مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك تحدث لـFilGoal.com قائلا: "الزمالك وضع خيارين لتدعيم مركز حراسة المرمى وذلك بعد إصابة جنش".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "الخيار الأول هو محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، والخيار الثاني محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة". (طالع التفاصيل)

محمد عواد صاحب الـ 26 عاما لعب معارا الموسم الماضي مع الوحدة السعودي، قبل أن يعود من جديد لصفوف الإسماعيلي، وينتهي عقده في 2021.

مع الوحدة، ظهر عواد في 30 مباراة خلال الموسم الماضي في البطولات المحلية.

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