مدرب غانا: الكرة وقفت بجوار من لا يستحق.. على الحكم مشاهدة اللقاء مرة أخرى

يرى كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا أن الحظ وقف بجوار منتخب تونس وتسبب في إقصاء منتخبه من أمم إفريقيا 2019.

منتخب تونس نجح في الانتصار على منتخب غانا بركلات الترجيح ليعبر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب غانا: "نشعر بالحزن الشديد عقب الخسارة بتلك الطريقة. قدمنا مباراة قوية للغاية، لكن الحظ وقف أمامنا وحرمنا من استكمال المشوار".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "الحظ وقف بجوار تونس في المباراة، وكنا نستحق التأهل بعد أن سيطرنا على مجريات اللعب، لكن ركلات الحظ كان لها رأي آخر، ومنحت تونس بطاقة العبور".

وواصل "أشكر اللاعبين على المجهود طوال أحداث اللقاء، لكن هذه هي كرة القدم. في الكثير من الأوقات تقف بجوار من لا يستحق".

وانتقل مدرب غانا للهجوم على فيكتور جوميز حكم المباراة، قائلا: " على الحكم أن يشاهد المباراة مرة أخرى حتى يرى ماذا فعل".

وأردف "أنا لا أنتقد التحكيم. لكن عليه أن يرى المباراة مرة أخرى لكي يحكم بنفسه، وأتمنى من الاتحاد الأفريقي أن يطبق تقنية الفيديو منذ بداية البطولة".











































































وضرب منتخب تونس موعدا مع منتخب مدغشقر يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً على ملعب السلام في ربع نهائي أمم إفريقيا. (تعرف على كل المواعيد من هنا)

وللمرة الثالثة على التوالي ينجح منتخب تونس في الوصول إلى ربع نهائي أمم إفريقيا، ولكنه لم ينجح في المرتين السابقتين من عبور هذا الدور وصولا إلى نصف النهائي.

بينما لأول مرة يفشل منتخب غانا في الوصول على الأقل للدور نصف النهائي منذ نسخة 2006 عندما غادروا البطولة من دور المجموعات.

منتخب غانا حقق في نسخة 2008 المركز الثالث وفي 2010 المركز الثاني وفي 2012 و2013 المركز الرابع وفي 2015 المركز الثاني وفي 2017 المركز الرابع.

والآن حان وقت اختفاء النجوم السوداء من دور الـ 16 في أمم إفريقيا 2019، بفضل تونس.

طالع أيضا

خبر في الجول - أجيري يغادر القاهرة بعد الحصول على 2 مليون و400 ألف جنيه

كما انفرد في الجول.. رسميا - ديسابر يقود بيراميدز

محمد الشناوي يعتذر: الله يشهد أنني بذلت أقصى جهد

مصدر بـ اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عبر في الجول: رباعي لا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة

صحفي بي بي سي: أستون فيلا مهتم بـ أحمد حجازي.. جذبهم أثناء متابعتهم لـ تريزيجيه