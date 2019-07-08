صحفي بي بي سي: أستون فيلا مهتم بـ أحمد حجازي.. جذبهم أثناء متابعتهم لـ تريزيجيه

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 12:48

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر - جنوب إفريقيا

كشف فيل ماكنالتي صحفي هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن اهتمام الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي أستون فيلا بضم أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ووست بروميتش ألبيون.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

أستون فيلا

وقال ماكنالتي عبر تويتر: "أستون فيلا مهتم بمدافع وست بروميتش أحمد حجازي. تريزيجيه كان الهدف الرئيسي لزيارة (دين) سميث (المدير الفني للفريق) و(خيسوس) بيتارتش (المدير الرياضي للفريق)".

وانتقل حجازي لوست بروميتش في صيف 2017 من الأهلي، وشارك مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى في 85 مباراة.

وفي وقت سابق، كشفت شبكة BBC عن اهتمام أستون فيلا بضم تريزيجيه، ومتابعتهم له أثناء كأس الأمم الإفريقية. (طالع التفاصيل)

وبذلك، يصبح أستون فيلا مرشحا ليضم 3 مصريين، حيث يضم قائد المنتخب أحمد المحمدي.

ويساهم المصري ناصف ساويرس في ملكية النادي الإنجليزي.

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أحمد حجازي

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