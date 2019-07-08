كيف تخافون وعندكم ساسي؟ تونس إلى ربع النهائي

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 23:56

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - تونس

وقف الكل صامتا، خائفا، مترقبا. الكل يده في السماء ويدعو الله بأن تهتز الشباك الغانية في الركلة الأخيرة التونسية. ولكن كيف تخافون وعندكم فرجاني ساسي.. تونس تنتصر.

منتخب تونس انتصر على منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4 ليتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا 2019.

مباراة مثيرة للغاية استمرت لمدة 120 دقيقة واستمرت إثارتها حتى ركلات الترجيح.

أخبار متعلقة

واكاسو يتوج برجل المباراة ويتحدث باكيا: لم نستحق الهزيمة ضد تونس تعرف على مواجهات ربع نهائى أمم إفريقيا وموعد المباريات مدرب مالي: فرصة واحدة فقط تسببت في خسارتنا أمام كوت ديفوار بالفيديو - الفرحة أفقدته الذاكرة؟ ريتشارلسون يهدي هدفه لجدته وينسى اسمها

في البداية تقدم منتخب تونس بهدف من لعبة رائعة عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 73 بعد عرضية متقنة من وجدي كشريدة.

وعندما انتظر الجميع صافرة النهاية، صُدمت الجماهير التونسية بهدف قاتل بالخطأ عن طريق رامي البيدوي كتب التعادل لـ غانا.

هدف قاتل في الدقيقة 91 من ركلة حرة حولها البيدوي بالخطأ في مرماه، كتبت وصول المباراة للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

قبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الإضافي الثاني ووصول المباراة لركلات الترجيح، قرر آلان جيريس الدفع بالحارس فاروق بن مصطفي بدلا من معز حسن.

تغيير لحارس مرمى تونس قبل لحظات من ركلات الحسم، شهد اعتراض في البداية من جانب معز حسن، قبل أن يخرج ويقف بجانب زملائه على الخط ويُصفق لـ فاروق بن مصطفى الذي تألق في ركلات الترجيح.

فاروق بن مصطفى كان كلمة السر. تصدى لركلة كاليد إيكوبان وكتب تقدم تونس في النتيجة.

وعندما جاءت لحظة الحسم. جاء موعد البطل. البطل الذي لا يخشى أي ضغوط.

فرجاني ساسي يتقدم. الكل يدعو الله، والنتيجة، تسديدة ولا أروع ولا أجمل من ساسي.

وضرب منتخب تونس موعدا مع منتخب مدغشقر يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً على ملعب السلام في ربع نهائي أمم إفريقيا. (تعرف على كل المواعيد من هنا)

وللمرة الثالثة على التوالي ينجح منتخب تونس في الوصول إلى ربع نهائي أمم إفريقيا، ولكنه لم ينجح في المرتين السابقتين من عبور هذا الدور وصولا إلى نصف النهائي.

بينما لأول مرة يفشل منتخب غانا في الوصول على الأقل للدور نصف النهائي منذ نسخة 2006 عندما غادروا البطولة من دور المجموعات.

منتخب غانا حقق في نسخة 2008 المركز الثالث وفي 2010 المركز الثاني وفي 2012 و2013 المركز الرابع وفي 2015 المركز الثاني وفي 2017 المركز الرابع.

والآن حان وقت اختفاء النجوم السوداء من دور الـ 16 في أمم إفريقيا 2019، بفضل تونس.

طالع أيضا

خبر في الجول - أجيري يغادر القاهرة بعد الحصول على 2 مليون و400 ألف جنيه

كما انفرد في الجول.. رسميا - ديسابر يقود بيراميدز

محمد الشناوي يعتذر: الله يشهد أنني بذلت أقصى جهد

مصدر بـ اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عبر في الجول: رباعي لا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة

صحفي بي بي سي: أستون فيلا مهتم بـ أحمد حجازي.. جذبهم أثناء متابعتهم لـ تريزيجيه

مصر 2019 تونس

نرشح لكم

أخر الأخبار

عكاظ السعودية: أهلي جدة سيعلن عن التوقيع مع حجازي خلال ساعات 59 دقيقة | المحترفون
وزير الرياضة المغربي: زياش لم يرد على 23 مكالمة ويُفكر في الاعتزال.. ورد ناري من اللاعب ساعة | مصر 2019
بي إس جي: يمكن لـ نيمار الرحيل لو وصل عرض مناسب.. وهذا سبب تغيبه الذي لم نقبله ساعة | أوروبا
عدسة في الجول - ساسي يضيء استاد الإسماعيلية ويقود تونس إلى ربع النهائي ساعة | مصر 2019
الأهلي يبدأ ودياته في إسبانيا بالفوز 9-0 على أكاديمية سوكر سمارت ساعة | الدوري المصري
مدرب غانا: الكرة وقفت بجوار من لا يستحق.. على الحكم مشاهدة اللقاء مرة أخرى 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض

قد ينال إعجابك