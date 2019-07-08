كيف تخافون وعندكم ساسي؟ تونس إلى ربع النهائي

وقف الكل صامتا، خائفا، مترقبا. الكل يده في السماء ويدعو الله بأن تهتز الشباك الغانية في الركلة الأخيرة التونسية. ولكن كيف تخافون وعندكم فرجاني ساسي.. تونس تنتصر.

منتخب تونس انتصر على منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4 ليتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا 2019.

مباراة مثيرة للغاية استمرت لمدة 120 دقيقة واستمرت إثارتها حتى ركلات الترجيح.

في البداية تقدم منتخب تونس بهدف من لعبة رائعة عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 73 بعد عرضية متقنة من وجدي كشريدة.

هدف ⚽️ فعلوها! بعد ضغط مستمر الخنيسي يسجل أخيرا لنسور قرطاج 💪 🇹🇳 1 - 0 🇬🇭#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/uch5GWcXvD — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 8, 2019

وعندما انتظر الجميع صافرة النهاية، صُدمت الجماهير التونسية بهدف قاتل بالخطأ عن طريق رامي البيدوي كتب التعادل لـ غانا.

هدف قاتل في الدقيقة 91 من ركلة حرة حولها البيدوي بالخطأ في مرماه، كتبت وصول المباراة للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

قبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الإضافي الثاني ووصول المباراة لركلات الترجيح، قرر آلان جيريس الدفع بالحارس فاروق بن مصطفي بدلا من معز حسن.

تغيير لحارس مرمى تونس قبل لحظات من ركلات الحسم، شهد اعتراض في البداية من جانب معز حسن، قبل أن يخرج ويقف بجانب زملائه على الخط ويُصفق لـ فاروق بن مصطفى الذي تألق في ركلات الترجيح.

فاروق بن مصطفى كان كلمة السر. تصدى لركلة كاليد إيكوبان وكتب تقدم تونس في النتيجة.

وعندما جاءت لحظة الحسم. جاء موعد البطل. البطل الذي لا يخشى أي ضغوط.

فرجاني ساسي يتقدم. الكل يدعو الله، والنتيجة، تسديدة ولا أروع ولا أجمل من ساسي.

وضرب منتخب تونس موعدا مع منتخب مدغشقر يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً على ملعب السلام في ربع نهائي أمم إفريقيا. (تعرف على كل المواعيد من هنا)

وللمرة الثالثة على التوالي ينجح منتخب تونس في الوصول إلى ربع نهائي أمم إفريقيا، ولكنه لم ينجح في المرتين السابقتين من عبور هذا الدور وصولا إلى نصف النهائي.

بينما لأول مرة يفشل منتخب غانا في الوصول على الأقل للدور نصف النهائي منذ نسخة 2006 عندما غادروا البطولة من دور المجموعات.

منتخب غانا حقق في نسخة 2008 المركز الثالث وفي 2010 المركز الثاني وفي 2012 و2013 المركز الرابع وفي 2015 المركز الثاني وفي 2017 المركز الرابع.

والآن حان وقت اختفاء النجوم السوداء من دور الـ 16 في أمم إفريقيا 2019، بفضل تونس.











































































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