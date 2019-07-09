تعرف على مواجهات ربع نهائى أمم إفريقيا وموعد المباريات

انتهى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019 والآن عرفنا كل المتأهلين إلى ربع النهائي.

تأهل إلى ربع النهائي كل من السنغال وبنين ومدغشقر وتونس وكوت ديفوار والجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

فمتى تقام المباريات؟

تقام مباريات ربع النهائي على يومين الأول سيكون الأربعاء المقبل والثاني الخميس.

اليوم الأول ستكون المباراة الأولى بين السنغال وبنين في ملعب الدفاع الجوي في تمام السادسة مساء.

وفي التاسعة مساء من اليوم ذاته في استاد القاهرة سيلتقي منتخب نيجيريا مع جنوب إفريقيا.

أما يوم الخميس وفي تمام السادسة مساء في ملعب السويس سيواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الجزائر.

وفي تمام التاسعة مساء سيواجه الحصان الأسود للبطولة منتخب مدغشقر نظيره تونس في ملعب السلام.

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