فجر عضو سابق بمجلس إدارة اتحاد الكرة مفاجأة، حيث قال إن 4 أعضاء من مجلس الإدارة السابق لا يحق لهم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وأوضح العضو السابق للمجلس لـFilGoal.com: "بند الـ8 سنوات مازال في اللائحة، لأن محضر جلسة الجمعية العمومية التي أقيمت في فبراير الماضي لم يرسل للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

بند الـ8 سنوات موجود في اللائحة القديمة – المعتمدة حتى الآن بحسب عضو المجلس السابق – وهو يمنع من قضى فترتين كعضو للمجلس من الترشح لفترة ثالثة.

وبالتالي، لن يقدر خالد لطيف وسيف زاهر وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح على الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

















































































































































































منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم.

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