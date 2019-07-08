محمد الشناوي يعتذر: الله يشهد أنني بذلت أقصى جهد

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 14:07

كتب : إسلام أحمد

محمد الشناوي - مصر - جنوب إفريقيا

أبدى محمد الشناوي حارس المنتخب المصري اعتذاره بعد الخروج المخيب من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

واستقبلت شباك الشناوي هدفا وحيدا في البطولة ساهم في إقصاء مصر مستضيفة البطولة في الدقائق الأخيرة من مواجهة جنوب إفريقيا.

وجاء اعتذار الشناوي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" قائلا: "أريد أعتذر لكل الجمهور الذي شجعنا ووقف إلى جانبنا سواء في المدرجات أو في البيوت والشوارع".

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"أفضل شيء في الكرة هي فرحتكم بنا وعندما لا نستطيع تحقيقها يصبح الأمر صعب جدا".

"الله يشهد أنني بذلت أقصى جهد في كل مباراة حتى لا تشعروا بالحزن ونقدم صورة مشرفة للبلد وكرة ممتعة".

وأتم: "الإعتذار ليس كافي لكن هذا ما استطيع تقديمه الآن مع وعد أن نتعلم من كل الأخطاء التي مررنا بها ونعود البطولة المقبلة جديرين بجمهور عظيم مثلكم".

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عايز أعتذر لكل الجمهور اللي شجعنا ووقف في ضهرنا سواء في المدرجات أو في البيوت والشوارع. أحلى حاجة في الكورة هي فرحتكم بينا ولما مبنقدرش نحققها ده بيبقى صعب علينا جداً. ربنا شاهد إن الواحد بذل أقصى جهده في كل ماتش عشان متروحوش زعلانين ونقدم صورة مشرفة للبلد وكورة ممتعة. الإعتذار مش كفاية بس ده اللي نقدر نقدمه دلوقتي مع وعد إننا نتعلم من كل غلطة مرينا بيها ونرجعلكم البطولة الجاية جديرين بجمهور عظيم زيكم.

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الجدير بالذكر أن الشناوي تم اختياره أفضل حارس في دور المجموعات.

ويأتي اعتذار الشناوي عقب الخروج المبكر للفراعنة بعد تغريدة ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح ومن بعده علي غزال.

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مصر 2019 محمد الشناوي

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