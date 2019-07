محمد الشناوي يعتذر: الله يشهد أنني بذلت أقصى جهد

View this post on Instagram

عايز أعتذر لكل الجمهور اللي شجعنا ووقف في ضهرنا سواء في المدرجات أو في البيوت والشوارع. أحلى حاجة في الكورة هي فرحتكم بينا ولما مبنقدرش نحققها ده بيبقى صعب علينا جداً. ربنا شاهد إن الواحد بذل أقصى جهده في كل ماتش عشان متروحوش زعلانين ونقدم صورة مشرفة للبلد وكورة ممتعة. الإعتذار مش كفاية بس ده اللي نقدر نقدمه دلوقتي مع وعد إننا نتعلم من كل غلطة مرينا بيها ونرجعلكم البطولة الجاية جديرين بجمهور عظيم زيكم.