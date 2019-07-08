كما انفرد في الجول.. رسميا - ديسابر يقود بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعيين سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، بداية من الموسم الجديد.

وكان ديسابر قد أنهى مشواره مع أوغندا بشكل رسمي أمس الأحد بالتراضي بين الطرفين.

وأنهى ديسابر مشواره مع منتخب أوغندا بعد الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بهدف دون رد.

ويعقد نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا باستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بحضور حسام البدري رئيس الكرة بالنادي وممدوح عيد المدير التنفيذي.

وكان FilGoal.com قد أعلن توصل بيراميدز لاتفاق مسبق مع ديسابر. (من هنا)

ويبدأ ديسابر مشواره مع بيراميدز الذي يستعد لخوض أولى مبارياته في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية بجانب استئناف مباريات كأس مصر.

الفرنسي ديسابر صاحب الـ 42 عاما كان له تجربة سابقة في الدوري المصري مع فريق الإسماعيلي خلال موسم 2017-18.

مع ديسابر، لعب الإسماعيلي 18 مباراة ونجح في الانتصار 15 مرة والتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة خلال الدوري والكأس.

وفي ديسمبر من عام 2017 أصدر الإسماعيلي بيانا مفاجئا أعلن من خلاله رحيل ديسابر بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا.

اختر تشكيل بيراميدز الأمثل للموسم الماضي

اقرأ أيضا

أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا

حوار - شوبير: من الصعب دائما التواصل مع أبو ريدة.. اللاعبون يتحملون 75% من الفشل

الكشف عن – اعتراض شوبير وحازم إمام على عدم ضم لاعبين لقائمة المنتخب.. ورد أجيري

شوبير ينفجر: مسؤولو الاتحاد رضخوا لضغط اللاعبين في أزمة وردة.. رفضت عودته

الحضري لـ في الجول: 4 نصائح لإصلاح حال المنتخب.. "يجب الاستعانة بمن حققوا الإنجازات"

حوار في الجول – مساعد أجيري: أزمة وردة لم تؤثر على منتخب مصر.. وأبو ريدة لا يستحق ما يحدث له