كما انفرد في الجول.. رسميا - ديسابر يقود بيراميدز

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 13:26

كتب : عاطف شادي

سيباستيان ديسابر - أوغندا

أعلن نادي بيراميدز تعيين سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، بداية من الموسم الجديد.

وكان ديسابر قد أنهى مشواره مع أوغندا بشكل رسمي أمس الأحد بالتراضي بين الطرفين.

وأنهى ديسابر مشواره مع منتخب أوغندا بعد الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بهدف دون رد.

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ويعقد نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا باستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بحضور حسام البدري رئيس الكرة بالنادي وممدوح عيد المدير التنفيذي.

وكان FilGoal.com قد أعلن توصل بيراميدز لاتفاق مسبق مع ديسابر. (من هنا)

ويبدأ ديسابر مشواره مع بيراميدز الذي يستعد لخوض أولى مبارياته في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية بجانب استئناف مباريات كأس مصر.

الفرنسي ديسابر صاحب الـ 42 عاما كان له تجربة سابقة في الدوري المصري مع فريق الإسماعيلي خلال موسم 2017-18.

مع ديسابر، لعب الإسماعيلي 18 مباراة ونجح في الانتصار 15 مرة والتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة خلال الدوري والكأس.

وفي ديسمبر من عام 2017 أصدر الإسماعيلي بيانا مفاجئا أعلن من خلاله رحيل ديسابر بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا.

اختر تشكيل بيراميدز الأمثل للموسم الماضي

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