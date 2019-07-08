خاص خبر في الجول - أجيري يغادر القاهرة بعد الحصول على 2 مليون و400 ألف جنيه

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 14:10

كتب : عاطف شادي

أجيري - مصر - جنوب إفريقيا

غادر خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي القاهرة مساء أمس الأحد بعد فسخ التعاقد مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي وعقب الحصول على مستحقاته.

وأعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق إقالة أجيري من القيادة الفنية لمصر بجانب تقديم استقالته من مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد الكرة المستقيل أن فسخ التعاقد مع أجيري كلف مجلس الإدارة 2 مليون و400 ألف جنيه.

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وقال المصدر لـ FilGoal.com: "أجيري حصل على راتب الشهر بالإضافة لمبلغ ترضية نظير فسخ التعاقد".

وأوضح المصدر "في حال فوز أجيري مع المنتخب بأمم إفريقيا ورغبة مجلس الإدارة في رحيله كان ذلك سيكلف اتحاد الكرة بجانب راتبه الشهري مكافأة للفوز وراتب شهرين في حالة الرحيل".

وأضاف المصدر "غير صحيح أن ما تقاضاه أجيري بجانب راتبه الشهري مكافأة، لكنه مبلغ ترضية نظير فسخ التعاقد".

ورحل أجيري عن مصر بعد جمع متعلقاته والحصول على مستحقاته.

وخرج المنتخب المصري في صدمة كبيرة من ثمن النهائي بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وكان عقد أجيري ممتدا حتى نهاية مونديال 2022 المقرر إقامته بقطر.

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