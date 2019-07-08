عكس أخبار ليكيب.. تايمز: النني يستعد للرحيل من أرسنال إلى الدوري الفرنسي

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 16:58

كتب : FilGoal

محمد النني - مصر - الكونغو الديمقراطية

يقترب محترفنا المصري محمد النني من مغادرة صفوف أرسنال، ليشد الرحال إلى الدوري الفرنسي، حسبما زعمت صحيفة تايمز البريطانية.

وأشارت تايمز إلى "النني يستعد للرحيل من أرسنال للانضمام إلى نادي بوردو الفرنسي".

أرسنال عرض النني على كريستال بالاس وفولام خلال الصيف الماضي للتعاقد معه، ولكن راتب اللاعب الكبير وقتها منع إتمام الصفقة، وفقا لـ تايمز.

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ما يُقرب النني من بوردو، هو بابلو سوزا المدير الفني الحالي للفريق الفرنسي.

سوزا كان المدير الفني لـ النني خلال فترة تواجد الأخير في صفوف بازل السويسري.

وشارك النني في 42 مباراة تحت قيادة سوزا مع بازل وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

أخبار تايمز، تأتي عكس أخبار صحيفة ليكيب الفرنسية.

وتحدث إيمري تايسني صحفي ليكيب مع مصادر من داخل نادي بوردو، قبل أن يشير إلى "بوردو لم يقدم أي عروض لضم النني".

وأضاف "النادي الفرنسي سيبحث عن أهداف أخرى في سوق الانتقالات". (طالع التفاصيل)

النني صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022.

وانضم محترفنا المصري النني إلى أرسنال في 2016 قادما من نادي بازل السويسري.

مشاركات النني مع أرسنال كانت قليلة الموسم الماضي منذ تولي أوناي إيمري مسؤولية قيادة المدفعجية.

ولعب النني 17 مباراة الموسم الماضي في كل البطولات وصنع مرة.

وشارك النني مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

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