صحفي ليكيب: بوردو لم يقدم أي عروض لضم محمد النني

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة عدم تقدم نادي بوردو الفرنسي بأي عروض للتعاقد مع محمد النني لاعب وسط أرسنال.

وخرجت بعد التقارير في الساعات القليلة الماضية لتزعم بتقدم بوردو بعرض رسمي لـ أرسنال من أجل ضم النني، وما هو ما نفاه صحفي ليكيب.

وتحدث إيمري تايسني صحفي ليكيب مع مصادر من داخل نادي بوردو، قبل أن يشير إلى "بوردو لم يقدم أي عروض لضم النني".

وأضاف "النادي الفرنسي سيبحث عن أهداف أخرى في سوق الانتقالات".

النني صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022.

وانضم محترفنا المصري النني إلى أرسنال في 2016 قادما من نادي بازل السويسري.

مشاركات النني مع أرسنال كانت قليلة الموسم الماضي منذ تولي أوناي إيمري مسؤولية قيادة المدفعجية.

ولعب النني 17 مباراة الموسم الماضي في كل البطولات وصنع مرة.

وشارك النني مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

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