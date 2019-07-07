صحفي ليكيب: بوردو لم يقدم أي عروض لضم محمد النني

الأحد، 07 يوليه 2019 - 19:48

كتب : FilGoal

محمد النني - مصر - الكونغو الديمقراطية

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة عدم تقدم نادي بوردو الفرنسي بأي عروض للتعاقد مع محمد النني لاعب وسط أرسنال.

وخرجت بعد التقارير في الساعات القليلة الماضية لتزعم بتقدم بوردو بعرض رسمي لـ أرسنال من أجل ضم النني، وما هو ما نفاه صحفي ليكيب.

وتحدث إيمري تايسني صحفي ليكيب مع مصادر من داخل نادي بوردو، قبل أن يشير إلى "بوردو لم يقدم أي عروض لضم النني".

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وأضاف "النادي الفرنسي سيبحث عن أهداف أخرى في سوق الانتقالات".

النني صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022.

وانضم محترفنا المصري النني إلى أرسنال في 2016 قادما من نادي بازل السويسري.

مشاركات النني مع أرسنال كانت قليلة الموسم الماضي منذ تولي أوناي إيمري مسؤولية قيادة المدفعجية.

ولعب النني 17 مباراة الموسم الماضي في كل البطولات وصنع مرة.

وشارك النني مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

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