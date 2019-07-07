أبو ريدة يُقيل الجهاز الفني للمنتخب.. ويتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد

أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري استقالته من منصبه كرئيس لاتحاد الكرة، وذلك بعد خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا.

وقرر هاني أبو ريدة إقالة الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر وذلك "بعد أن خُيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه"، وفقا لبيان رسمي من اتحاد الكرة.

ودعا هاني أبو ريدة كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لتقديم استقالتهم وذلك بعد خروج المنتخب.

وقال أبو ريدة: "هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد الكرة لم يقصر في أي شيء تجاه المنتخب وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي".

وشدد أبو ريدة "من واقع المسؤولية الوطنية فأنني مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدق نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا"، وفقا لتصريحاته التي نشرها اتحاد الكرة.

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

المكسيكي أجيري صاحب الـ 60 عاما تولى تدريب منتخب مصر في أغسطس من عام 2018.

ولعب المنتخب الوطني 12 مباراة مع أجيري ونجح في الانتصار 9 مرات والتعادل مرة وخسر مرتين.

والآن تقرر إقالة أجيري من منصبه.

وودع المنتخب المصري على ملعبه ووسط جماهيره أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا.

هدف المباراة الوحيد سُجل في وقت قاتل بالدقائق الخمس الأخيرة، بواسطة ثيمبينكوسي لورتش.

لتتأهل جنوب إفريقيا إلى ربع النهائي وتواجه نيجيريا على نفس الملعب يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري.

وتواجه مصر أبكر إقصاء في مشاركاتها بكأس الأمم الإفريقية، منذ وداعها في 2004 من الدور الأول.

مصر خسرت كأس أمم إفريقيا على أرضها للمرة الثانية، بعد نسخة 1974.









































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