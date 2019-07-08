الكشف عن – اعتراض شوبير وحازم إمام على عدم ضم لاعبين لقائمة المنتخب.. ورد أجيري

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل عن اعتراضه وحازم إمام عضو المجلس المستقيل أيضا على بعض خيارات خافيير أجيري المدير الفني المقال للمنتخب.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج الحكاية على MBC مصر: "في جلسة جمعتني بأجيري وحازم إمام وهاني أبو ريدة، اعترضت أنا وإمام على عدم ضم عبد الله جمعة ورمضان صبحي".

وأضاف شوبير "تحدثنا أيضا عن ضرورة وجود لاعبين مثل محمود عبد المنعم كهربا على دكة البدلاء".

رد أجيري

وأوضح شوبير "أجيري قال إنه لا يريد أن يكون هناك لاعب (مبوز – متجهم الوجه) على الدكة في حال عدم المشاركة".

وأتم "كذلك تحدث لنا عن أمور فنية وقناعات خاصة به".

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم

















































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