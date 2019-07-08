الكشف عن – اعتراض شوبير وحازم إمام على عدم ضم لاعبين لقائمة المنتخب.. ورد أجيري

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 00:17

كتب : FilGoal

أجيري - مصر - جنوب إفريقيا

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل عن اعتراضه وحازم إمام عضو المجلس المستقيل أيضا على بعض خيارات خافيير أجيري المدير الفني المقال للمنتخب.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج الحكاية على MBC مصر: "في جلسة جمعتني بأجيري وحازم إمام وهاني أبو ريدة، اعترضت أنا وإمام على عدم ضم عبد الله جمعة ورمضان صبحي".

وأضاف شوبير "تحدثنا أيضا عن ضرورة وجود لاعبين مثل محمود عبد المنعم كهربا على دكة البدلاء".

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رد أجيري

وأوضح شوبير "أجيري قال إنه لا يريد أن يكون هناك لاعب (مبوز – متجهم الوجه) على الدكة في حال عدم المشاركة".

وأتم "كذلك تحدث لنا عن أمور فنية وقناعات خاصة به".

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