حوار - شوبير: من الصعب دائما التواصل مع أبو ريدة.. اللاعبون يتحملون 75% من الفشل

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق صعوبة التواصل دائما مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.

وقال أحمد شوبير: "من الصعب دائما الوصول لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد".

وأضاف في تصريحاته مع قناة أم بي سي مصر "أبو ريدة لا يرد كثيرا على هاتفه ومن الصعب دائما التواصل معه والوصول له وتلك أزمة بكل تأكيد"

وأردف "أحيانا قد نتحدث 3-4 مرات في اليوم الواحد، وأحيانا أخرى لا نتحدث لمدة أكثر من أسبوع. تقابلت معه قبل لقاء مصر وجنوب إفريقيا ولكنني لم أتحدث معه بعد المباراة".

الاستقالة وتنظيم البطولة

وتحدث شوبير عن قرار استقالته قائلا: "شئنا أم أبينا، اتحاد الكرة يعد مسؤولا أيضا على ما حدث لمنتخب مصر".

واستدرك "بصرف النظر أنني أتواجد في اتحاد الكرة منذ 6 أشهر فقط وأجتهد بكل قوتي ولم أتواجد في فترة اختيار أجيري، ولكن هذا ليس مبررا".

وتابع "هي مشاركة جماعية ومسؤولية كاملة على اتحاد الكرة. كانت هناك حالة من الغضب في الشارع المصري ومن الطبيعي أن يقف كل عضو في الاتحاد وقفة صريحة أمام نفسه ليقرر الاعتزال وإتاحة الفرصة للآخرين".

وأكمل حديثه قائلا: "الدولة قدمت كل ما لديها لتنظيم أفضل دورة في تاريخ أمم إفريقيا".

وشدد "اتحاد الكرة لم يكن مسؤولا عن تنظيم البطولة، بل أبو ريدة وأحمد مجاهد فقط. المسؤولية المباشرة كانت لـ أبو ريدة ومجاهد وعندما تم اختيار بعض أعضاء الاتحاد لمهام معينة في البطولة، اعتذروا عن ذلك".

واستكمل "الدور الأكبر في التنظيم كان للدولة المصرية التي ساندت بكل الطرق".

صلاح وراموس

هل غادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر لزيارة راموس في الغردقة؟ سؤال يُجيب عنه شوبير بصرامة قائلا: "لم يحدث على الإطلاق".

وفسر "تحدثت مع ثنائي في صفوف المنتخب والثنائي أقسم لي بأن صلاح لم يغادر المعسكر على الإطلاق واستمر مع اللاعبين وكان يعاني بالفعل من أزمة برد".

واستمر "الثنائي كان مندهشا بشدة من الشائعات التي خرجت بخصوص سفر صلاح. هذا لم يحدث نهائيا".

أسباب الفشل

ويرى شوبير "لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني مسؤولون بنسبة 75% عن فشل المنتخب الوطني، بينما نسبة اتحاد الكرة هي 25%".

وعاد "نسبة الـ 25% ليس قليلة ولكن الفشل جاء بسبب أمور فنية وأمور خاصة بالأحمال والتعليمات الفنية وغيرها".















































منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم.

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