وضع عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى 4 نصائح لإصلاح حال المنتخب من وجهة نظره، مشددا أنه "يجب الاستعانة بمن حققوا الإنجازات مع المنتخب" في عملية الإصلاح.

وقال الحضري لـFilGoal.com: "كنت حريصا على عدم الحديث عن أي سلبيات خلال فترة البطولة دعما للفريق ولاعبيه، لكن الآن هو الوقت المناسب للحديث عما يجب علينا فعله لإصلاح حال المنتخب".

وأردف المتوج بكأس أمم إفريقيا 4 مرات مع منتخب مصر "يجب علينا أن ننتبه لـ 4 أمور إذا أردنا إصلاح حال الفريق".

واستدرك صاحب الـ46 عاما "أولا، علينا التخلص من العاطفة في الاختيارات وتقييم الأمور".

وأكمل "يجب الابتعاد عن المهاترات بين الأهلي والزمالك طوال الموسم، والتي تؤثر على حال الكرة المصرية بشكل عام".

وواصل "يجب إعلاء مصلحة مصر والمنتخب على أي شيء آخر".

وأتم الحضري بنصيحته الأخيرة "يجب الاستعانة بلاعبين ممن حققوا الإنجازات من منتخب مصر ضمن الجهاز الفني الجديد".

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم.

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