شوبير ينفجر: مسؤولو الاتحاد رضخوا لضغط اللاعبين في أزمة وردة.. رفضت عودته

انفجر أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق في حديثه عن أزمة عمرو وردة مع المنتخب، مشيرا إلى "كنت رافضا لقرار عودته".

وسرد أحمد شوبير قصة أزمة عمرو وردة منذ البداية، قائلا: "عندما حدثت الأزمة أبلغنا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد على (جروب) خاص يجمع أعضاء اتحاد الكرة بقراره باستبعاد عمرو وردة وأننا سنُكمل البطولة بـ 22 لاعبا واتحاد الكرة سيصدر بيانه".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "الكل وافق على قرار هاني أبو ريدة. ثم تحولت الأمور بعد ذلك".

وأوضح "العودة في القرار كان أزمة كبيرة بالنسبة لي. رفضت تماما فكرة عودة عمرو وردة من جديد لأن اتحاد الكرة اتخذ قراره بالفعل وكان لابد أن يُصمم عليه".

وواصل "نعم حصل ضغط من اللاعبين على اتحاد الكرة، وللأسف المسؤولون رضخوا لضغط اللاعبين وعادوا في قرارهم".

وتابع "رفضت قرار العودة وأخبرتهم بضرورة التمسك بالقرار".

وشدد شوبير "البعض يقول أن محمد صلاح هو السبب الرئيسي في عودة وردة، لا. في الحقيقة الكل توحد خلف وردة. لاعبو المنتخب بالكامل أرادوا إعادة وردة وطلبوا باستمراره. نعم الأمر بدأ بلاعبين بأعينهم في البداية ولكن الكل توحد خلف وردة بعد ذلك".

ماذا حدث؟

اتحاد الكرة أعلن يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 من أجل "الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق" بحسب بيان إدارة مجلس الإدارة.

وتحدث عمرو وردة عما حدث قائلا: ""الفيديو مُفبرك أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مٌفبركة، هذا ما أبلغت به الجهاز الفني للمنتخب وكل اللاعبين يقفون معي لازلت موجودا حتى الآن في المعسكر، ولم أرحل".

بعدها وتحديدا يوم الخميس، طلب عدد من لاعبي المنتخب الاجتماع بالجهاز الفني وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد لمطالبتهم بإعادة النظر في قرارهم باستبعاد وردة من قائمة المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2019 (طالع التفاصيل).

والاجتماع حدث بالفعل بين خمسة من كبار اللاعبين والجهاز والفني وأبو ريدة بعد عودة المنتخب لفندق الإقامة عقب مباراة الكونغو الديمقراطية التي فاز بها الفراعنة بهدفين نظيفين.

وفي النهاية قرر اتحاد الكرة استمرار عمرو وردة بشكل طبيعي مع منتخب مصر.

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم.

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