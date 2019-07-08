أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا

قال محمد صلاح نجم منتخب مصر إنه "حزين جدا" لخروج الفراعنة "المبكر" بحسب وصفه، من كأس الأمم الإفريقية.

وكتب صلاح عبر تويتر: "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "كنا نريد إكمال المشوار للنهاية والفوز بالبطولة للجماهير الوفية، التي يجب أن نشكرها شكرا كبيرا على الدعم المعتاد".

وأتم "إن شاء الله نتعلم من الأخطاء التي وقعنا بها. والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.. — Mohamed Salah (@MoSalah) July 7, 2019

وسجل صلاح هدفين في بطولة كأس الأمم الإفريقية، في خروج الفراعنة من البطولة.

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم.

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