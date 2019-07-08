أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 00:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر

قال محمد صلاح نجم منتخب مصر إنه "حزين جدا" لخروج الفراعنة "المبكر" بحسب وصفه، من كأس الأمم الإفريقية.

وكتب صلاح عبر تويتر: "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "كنا نريد إكمال المشوار للنهاية والفوز بالبطولة للجماهير الوفية، التي يجب أن نشكرها شكرا كبيرا على الدعم المعتاد".

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وأتم "إن شاء الله نتعلم من الأخطاء التي وقعنا بها. والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

وسجل صلاح هدفين في بطولة كأس الأمم الإفريقية، في خروج الفراعنة من البطولة.

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم.

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مصر 2019 محمد صلاح

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