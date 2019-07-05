أصبح الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا في دائرة اهتمامات نادي بيراميدز بقوة من أجل تولي مسؤولية قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

نادي بيراميدز مع مالكه الإماراتي الجديد سالم الشامسي بدأ سريعا رحلته للبحث عن مدربه الجديد وذلك بعد رحيل رامون دياز من تدريب الفريق بعد نهاية مشوار الدوري المصري – بالنسبة لـ بيراميدز -.

الاسم الأول في قائمة بيراميدز الآن هو ديسابر حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com بوصول بيراميدز لاتفاق مبدئي بالفعل مع ديسابر من أجل تولي مسؤولية قيادة الفريق.

المفاوضات بين بيراميدز وديسابر بدأت قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019، وتحديدا خلال معسكر منتخب أوغندا في أبو ظبي استعدادا للبطولة.

ومن المنتظر أن تتحرك إدارة بيراميدز بقوة في الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصير المدرب الجديد.

منتخب أوغندا تطور بشكل ملحوظ تحت قيادة ديسابر، مما جعل المدرب تحت أنظار بيراميدز بشدة، حسبما علم FilGoal.com.

مصير إتمام صفقة ديسابر من عدمها مع بيراميدز من المنتظر أن تُحسم خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد خروج منتخب أوغندا من بطولة أمم إفريقيا.

منتخب أوغندا ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام السنغال بهدف مقابل لا شيء.

هدف انتصر السنغال جاء عن طريق ساديو ماني. (طالع التفاصيل)

الفرنسي ديسابر صاحب الـ 42 عاما كان له تجربة سابقة في الدوري المصري مع فريق الإسماعيلي خلال موسم 2017-18.

مع ديسابر، لعب الإسماعيلي 18 مباراة ونجح في الانتصار 14 مرة والتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة خلال الدوري والكأس.

وفي ديسمبر من عام 2017 أصدر الإسماعيلي بيانا مفاجئا أعلن من خلاله رحيل ديسابر بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا.

ونجح ديسابر في الوصول مع أوغندا إلى أمم إفريقيا 2019 وقاد المنتخب في 13 مباراة وانتصر 5 مرات وتعادل 4 وخسر 4.

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