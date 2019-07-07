ألقى خافيير جوري لوبيز محلل الأداء في الجهاز الفني لمنتخب مصر باللوم على شيئين بعد الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية والخسارة من جنوب إفريقيا 1-0 في دور الـ16.

وأقال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الجهاز الفني للفراعنة بقيادة خافيير أجيري بعد توديع البطولة التي تستضيفها مصر مبكرا، ثم تقدم باستقالته ولحق به كل أعضاء مجلس إدارته. ( اقرأ التفاصيل )

ويحاور FilGoal.com خافيير جوري لوبيز المدرب المساعد لأجيري عن أسباب الوادع المبكر للفراعنة من كأس الأمم، والأزمات التي ضربت الفريق قبل وأثناء البطولة.

ماذا حدث في غرفة ملابس اللاعبين بعد الهزيمة؟

لم يتحدث أحد، في مثل هذه اللحظة لم يكن هناك شيء يُقال.

هل تعتقد أن أزمة عمرو وردة كانت من ضمن أسباب الخروج؟

لا، بالتأكيد لا.

ولكن هل تقبل أجيري قرار الاستبعاد ثم التراجع عنه؟

الخسارة لم تكن بسبب مشكلة وردة، كانت لأسباب خططية فقط.

وما هي الأخطاء الفنية التي وقعنا بها؟

لم نستطع التعامل مع الفرص وتحويلها لأهداف رغم أننا حصلنا على فرص كثيرة للتسجيل.

كما شعر بعض اللاعبين بالضغط، وهذا لم يساعدنا على تقديم أفضل ما لدينا.

ولكن الأداء اختلف عن التصفيات منذ المباراة الأولى، ماذا حدث؟

نعم، الضغط كان كبيرا من الجميع.

من تقصد بالجميع؟

الحكومة المصرية، الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشجعون.

ولكن هذا ليس عذرا، لم نلعب بأسلوبنا ولم نقدم أفضل ما لدينا وهذا خطأنا.

الاتحاد المصري قال إنه وفر لكم كل الطلبات، ما ردك؟

نعم، هذا حقيقي والاتحاد المصري كان رائعا في توفير كل شيء طلبناه.

ولا أعتقد أن الرئيس أبو ريدة يستحق موقفه الحالي.

الجهاز الفني يتحمل كل المسؤولية.

هل فُرض عليكم ضم أسماء لم تعتمدوا عليها من قبل مثل عبد الله السعيد؟

لم يُفرض علينا أي اسم، ولكنهم غيروا الهدف من مهمتنا مع الفريق.

في البداية كان مطلوبا مننا التأهل لمونديال 2022 وبناء فريق بلاعبين شباب، ومن بعده كان كأس إفريقيا.

ولكن استضافة مصر للبطولة غير الهدف وأعتقد أن هذا طبيعي.

هل هذا يعني أن جهاز منتخب مصر تأثر سلبا باستضافة البطولة؟

لا، بالتأكيد ولكنها في كل الأحوال كان تجربة جيدة.

وماذا عن استدعاء وليد سليمان الذي أعلن اعتزاله الدولي من قبل؟

هذا أصبح من الماضي ولا يمكن تغييره الآن حتى لو كان خاطئا، أفضل أن نحاول نسيان ما حدث وننظر للأمام.

أخيرا، هل تود توجيه رسالة للجماهير المصرية؟

نشعر بالحزن الشديد من أجلكم، لم تستحقوا ذلك لأن المشجعين كانوا رائعين للغاية طوال مشوارنا في البطولة.

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