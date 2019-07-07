بي بي سي: أستون فيلا يقترب من ضم تريزيجيه.. المدرب تابعه في مصر

اقترب نادي أستون فيلا الإنجليزي من التعاقد مع محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" من صفوف قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شبكة بي بي سي البريطانية كشفت في تقرير حصري لها استعداد نادي أستون فيلا لتقديم عرض بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني لقاسم باشا من أجل ضم تريزيجيه.

وأشارت الشبكة إلى "دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا وكذلك خيسوس جارسيا المدير الرياضي تواجدا في القاهرة لمتابعة تريزيجيه".

ومن المنتظر أن يحسم أستون فيلا الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

وفي حالة انتقال تريزيجيه إلى أستون فيلا – الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز – سيزامل أحمد المحمدي قائد منتخب مصر.

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين.

ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.

وشارك تريزيجيه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

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