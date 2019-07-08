ألفيش: أقدر غضب ميسي.. لكن البرازيل حصلت على البطولة بمجهودنا

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 12:08

كتب : FilGoal

احتفال منتخب البرازيل ضد منتخب بيرو - كوبا أمريكا

يقدر داني ألفيش قائد منتخب البرازيل غضب ليونيل ميسي نجم الأرجنتين بعد تصريحاته، لكنه شدد على أن الفوز بلقب كوبا أمريكا جاء بمجهود المنتخب البرازيلي.

وكان ميسي قد صرح أن بطولة كوبا أمريكا مجهزة لصالح البرازيل بسبب فساد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم وهاجم مستوى التحكيم في البطولة.

وقال ألفيش "تيتي المدير الفني هو قائد السفينة، أبارك له ولنا وللشعب البرازيلي".

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وعن تصريحات ميسي أوضح ألفيش "أقدر غضب ميسي واستطيع أن أفهم ذلك، لكنني لا أتفق معه".

وشدد "لقد عملنا بجد من أجل أن نكون أبطال القارة والتتويج باللقب ولم تكون البطولة مجهزة أبدا".

وحصل داني ألفيش على لقب أفضل لاعب في البطولة بعد تقديم مستوى رائع.

وأتم ألفيش تصريحاته "تعرقنا كثيرا من أجل الحصول على اللقب، قدمنا تضحيات كبيرة للتتويج ولم تكن البطولة أبدا مجهزة".

ورفض ليونيل ميسي استلام الميدالية البرونزية بعد فوز منتخب بلاده على تشيلي موضحا أنه لن يشارك في ذلك الفساد.

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كوبا أمريكا البرازيل الأرجنتين ليونيل ميسي

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