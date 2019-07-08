خاص سيف زاهر ينفي عبر في الجول تراجعه عن الاستقالة: نعتذر للجمهور ونشكر الدولة

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 10:43

كتب : أحمد الخولي

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - سيف زاهر

نفى سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل مؤخرا، تراجعه عن قراره بالرحيل عن منصبه.

وقال زاهر لـFilGoal.com: "لم أتراجع عن الاستقالة، متمسكون بموقفنا".

وأردف "نعتذر للجمهور ونوجه الشكر للدولة المصرية ومؤسساتها على تنظيم أفضل بطولة ممكنة".

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وأكمل "نتمنى التوفيق للكرة المصرية فيما هو قادم، ونحن خلف من سيتولى المسؤولية وندعمه، لأن هدفنا دائما أن تظل مصر كبيرة".

واستدرك "الجمهور والدولة لم يقصرا في دعم المنتخب واتحاد الكرة، كل شيء تم توفيره لهما بداية من مساندة القيادة السياسية وحتى مؤازرة الأطفال في استاد القاهرة".

وأتم زاهر "قرار الاستقالة نهائي ولا رجعة فيه".

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وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم.

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