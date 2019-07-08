نفى سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل مؤخرا، تراجعه عن قراره بالرحيل عن منصبه.

وقال زاهر لـFilGoal.com: "لم أتراجع عن الاستقالة، متمسكون بموقفنا".

وأردف "نعتذر للجمهور ونوجه الشكر للدولة المصرية ومؤسساتها على تنظيم أفضل بطولة ممكنة".

وأكمل "نتمنى التوفيق للكرة المصرية فيما هو قادم، ونحن خلف من سيتولى المسؤولية وندعمه، لأن هدفنا دائما أن تظل مصر كبيرة".

واستدرك "الجمهور والدولة لم يقصرا في دعم المنتخب واتحاد الكرة، كل شيء تم توفيره لهما بداية من مساندة القيادة السياسية وحتى مؤازرة الأطفال في استاد القاهرة".

وأتم زاهر "قرار الاستقالة نهائي ولا رجعة فيه".





































منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم.

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