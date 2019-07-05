قائمة الأهلي لمعسكر الإعداد - تواجد رمضان صبحي.. وغياب ثلاثي للإصابة

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.

وخرج من القائمة الثلاثي المصاب شريف إكرامي، وسعد سمير، وكريم وليد "نيدفيد"، وتواجد الثنائي الشاب مصطفى شوبير ورمضان مصطفى في حراسة المرمى.

القائمة شهدت حضور رمضان صبحي الذي من المفترض عودته إلى هدرسفيلد بعد انتهاء إعارته، لكن الأهلي اقترب من إنهاء مفاوضاته بنجاح مع النادي الإنجليزي.

وتواجد الثنائي حسين السيد وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهما مع الاتفاق السعودي والاتحاد السكندري على الترتيب، وكذلك مؤمن زكريا الذي كان معارا لـ أحد السعودي منذ فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن يُنهي أُحد إعارته، مما تركه غير مقيد في أي نادٍ.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، رمضان مصطفى، أحمد طارق سليمان.

الدفاع: أحمد فتحي، علي معلول، محمد نجيب، رامي ربيعة، باسم علي، محمد هاني، أحمد علاء، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، حسين السيد، محمد عبد المنعم.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، حمدي فتحي، عربي بدر، إسلام محارب، أحمد حمودي، ناصر ماهر، محمد شريف، أحمد الشيخ، صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي، مؤمن زكريا، عمار حمدي.

الهجوم: جونيور أجايي، وليد أزارو، صلاح محسن، عمرو جمال.

وخاض الأهلي أول ودياته استعدادا لاستكمال مباريات الدوري عقب نهاية كأس أمم إفريقيا 2019 يوم الأربعاء الماضي أمام فريق المتحدة وانتهت بالتعادل السلبي.

ويسافر الأهلي إلى مدينة إليكانتي في جنوب شرق إسبانيا لإقامة معسكر فريق الكرة من أجل الإعداد للموسم الجديد.

ويتبقى للأهلي مباراتين فقط في الدوري المصري يخوضهم عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا ضد المقاولون العرب والزمالك.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك الذي يأتي في المركز الثاني بـ70 نقطة من 31 مباراة.

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