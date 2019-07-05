المحمدي: الضغوط التي نتعرض لها طبيعية.. وجمهور مصر واعي جدا

يرى أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أن مواجهة جنوب إفريقيا ستكون صعبة للغاية في اللقاء الذي يجمعهما غدا السبت على استاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ١٦ لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال المحمدي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الصغوط التي نتعرض لها أمر طبيعي في كرة القدم خاصة وأن البطولة في وسط جماهيرنا ومعتادين عليها باستمرار لأننا مطالبين دائما بالفوز".

وتابع "نشكر الجماهير على تواجدهم الكبير في دور المجموعات لأنهم العامل الرئيسي في الانتصارات التي تحققت بالدور الأول".

وأضاف "جمهور مصر واعي جدا ولا يحتاج إلى رسالة بخصوص ذلك. علمنا أن التذاكر نفدت، ونناشد الجميع أن يكونوا خلف الفريق بالكامل لأن وجودهم يساعد بشكل كبير على تحقيق مزيد من الانتصارات".

وعن دوره كقائد للفريق أوضح "دوري يكون داخل المعسكر بمحاولة إنهاء أي أزمات عن طريق اجتماعات مع اللاعبين والجهاز الفني للسيطرة على كل الأمور البعيدة عن الملعب خاصة وأن هدفنا كبير وهو التتويج بالبطولة".

لم تواجه مصر جنوب إفريقيا في مباريات رسمية عديدة، لكن كل مواجهة حملت طابعا خاصا وكتبت تاريخا، 11 مباراة منها 4 رسمية (طالع من هنـا).

كيف كان أداء الأولاد في دور المجموعات في البطولة؟ FilGoal.com يقدم أبرز الملامح الفنية لجنوب إفريقيا في دور المجموعات للبطولة (طالع من هنا).

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