موقع جون أفريك: أجيري الأعلى أجرا بين مدربي أمم إفريقيا

الخميس، 04 يوليه 2019 - 23:59

كتب : FilGoal

خافيير أجيري - مصر - أوغندا

خافيير أجيري هو الأعلى أجرا، ومدرب بوروندي هو الأقل شهريا.

أجرت مجلة جون أفريك تقريرا عن المرتبات الشهرية لمدربي منتخبات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وحسب التقرير، فإن خافيير أجيري المدرب المكسيكي لمنتخب مصر هو الأعلى أجرا، فيما يعد مدرب بوروندي هو الأقل دخلا.

أخبار متعلقة

أجيري: إذا فاز صلاح مع مصر بكأس الأمم لن يمنعه أحد من حصد الكرة الذهبية منتخب مصر: جنش يسافر ألمانيا الثلاثاء.. ومشاركة وردة في يد أجيري أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج هيثم فاروق عن أزمة وردة: أجيري بلا شخصية.. إذا كان جوزيه بدلا منه "لهد المعبد"

شاهد مرتبات جميع المدربين من هنا

أو من هنا

اقرأ أيضا

بسبب نزلة برد.. صلاح يغيب عن مران مصر استعدادا لجنوب إفريقيا

فيديو في الجول – حسااااااام حسن

لهيطة: مروان جاهز لمباراة جنوب إفريقيا.. وموقف كوكا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

الجزائر تفقد براهيمي أمام غينيا

مصر 2019 منتخب مصر خافيير أجيري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: مهتمون بـ أليو ديانج.. وسنستغل قواعد القيد المقترحة 2 ساعة | الدوري المصري
موقع جون أفريك: أجيري الأعلى أجرا بين مدربي أمم إفريقيا 2 ساعة | مصر 2019
إسلام عيسى لـ في الجول: الكل يعرف رغبتي.. لكن الانتقالات تتم بشكل مختلف 2 ساعة | الدوري المصري
اتحاد بن قردان التونسي يضم أحمد العش 2 ساعة | مصر
مواعيد مباريات الجمعة 5 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. المغرب ضد بنين وأوغندا مع السنغال 2 ساعة | مصر 2019
اليوم الإفريقي – بداية ربع النهائي.. والظهور العربي الأول 3 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 2 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

قد ينال إعجابك