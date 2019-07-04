موقع جون أفريك: أجيري الأعلى أجرا بين مدربي أمم إفريقيا

خافيير أجيري هو الأعلى أجرا، ومدرب بوروندي هو الأقل شهريا.

أجرت مجلة جون أفريك تقريرا عن المرتبات الشهرية لمدربي منتخبات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وحسب التقرير، فإن خافيير أجيري المدرب المكسيكي لمنتخب مصر هو الأعلى أجرا، فيما يعد مدرب بوروندي هو الأقل دخلا.

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