مدرب جنوب إفريقيا: مهمتنا أن نضع الفراعنة تحت الضغط.. ومصر ليست صلاح وتريزيجيه فقط

أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أن فريقه على أتم استعداد للمباراة الهامة أمام نظيره المصري غدا السبت على استاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ١٦ لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال باكستر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "البطولة سريعة وخضنا ٣ مباريات في وقت قصير ومواجهة الدولة المضيفة يمنحنا التفاؤل. نعلم شغفهم وتطلعاتهم وأعتقد أن الضغط الأكبر سيكون عليهم".

وأضاف "نعلم أنه يتوجب علينا أن نلعب جيدا لأن فريق مصر جيد، وعلينا أن نكون مستعدين بالشكل الأمثل".

وعن الجماهير المصرية "انظر إليها بطريقة إيجابية فنحن سنواجه أصحاب الملعب أمام جماهيرهم الغفيرة، ستكون مهمتنا أن نضع المنتخب المصري تحت الضغط والجماهير ستكون سلاح ذو حدين وسنحاول استخدامها لصالحنا".

وتابع "كل المباريات كانت قريبة من الحسم وانتهت بهدف أو لعبة واحدة، كنا نتطلع للفوز على المغرب ولم ننجح، وعلينا أن نجد طريقة للفوز على الفراعنة، نحن نهاجم بشكل أفضل من العودة للدفاع، وإذا لم ننجح في علاج أخطائنا سنعاني جدا غدا".

وعن تقييمه للبطولة أوضح "مصر والمغرب الأفضل في البطولة حاليا والأقرب للقب، علينا أن نلعب كفريق وأن نقدم كرة محترمة لإزعاج أصحاب الملعب".

وأتم "منتخب مصر ليس (محمد) صلاح و(محمود حسن) تريزيجيه فقط، لديهم لاعب ارتكاز مميز وقلبي دفاع كذلك، وعلينا أن نسبب المشاكل للجميع لضمان الخروج بنتيجة إيجابية غدا".

وفي ذات الجانب أشار بونجاني زونجو قائد منتخب جنوب إفريقيا "مواجهة مصر ستكون صعبة لأننا نواجه صاحب البطولة وهو فريق قوي ومميز ولكننا نسعي للفوز والتأهل لدور الثمانية".

وتابع زونجو "المواجهة صعبة على مصر وعلينا ولكننا نحمل آمال جماهيرنا أيضا للتأهل والفراعنة يمتلكون لاعبين جيدين ولكن المباراة ستكون 11 لاعب ضد 11 لاعب".

وأكمل حديثه "مباريات دور الستة عشر ستكون مختلفة وسنعمل جاهدين للتأهل وهذا هو المطلوب مني ومن زملائي بالفريق، وكل مباراة ستكون مختلفة عن الأخرى".

واختتم قائد المنتخب "مصر تمتلك لاعبين مميزين وسنلعب للفوز خاصة أننا نمتلك لاعبين مميزين ومهاريين أيضا".

وتأهل منتخب مصر بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى بينما حجز منتخب جنوب إفريقيا مكانه بثمن النهائي عقب احتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

لم تواجه مصر جنوب إفريقيا في مباريات رسمية عديدة، لكن كل مواجهة حملت طابعا خاصا وكتبت تاريخا، 11 مباراة منها 4 رسمية (طالع من هنـا).

كيف كان أداء الأولاد في دور المجموعات في البطولة؟ FilGoal.com يقدم أبرز الملامح الفنية لجنوب إفريقيا في دور المجموعات للبطولة (طالع من هنا).

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