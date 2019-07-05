يهتم الأهلي بضم المالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر.

أليو دجينج النادي : مولودية الجزائر الأهلي

قال مصدر بالأهلي لـFilGoal.com إن النادي مهتم بضم اللاعب المالي صاحب الـ21 عاما، وهو الأمر الذي أكده مصدر آخر داخل النادي.

وأضاف المصدر أن الأهلي مستعد لاستغلال قواعد القيد المقترحة، والتي تتيح له قيد لاعب شمال إفريقي كمحلي. (طالع التفاصيل)

وأكمل "ديانج نال إعجاب كل صناع القرار في النادي، خاصة مع صغر سنه وتوقعهم بإفادته للأهلي على المدى البعيد".

ويبلغ ديانج من العمر 21 عاما، وانتقل لمولودية الجزائر من دجوليبا المالي في يناير 2018.

ولعب ديانج مع مولودية الجزائر 37 مباراة هذا الموسم سجل فيهم هدفا وحيدا.

ولم يسبق لديانج اللعب مع منتخب مالي، ولكنه لعب مباراتين مع منتخب بلاده الأوليمبي.

ويضم الأهلي في وسط الملعب كل من حسام عاشور وحمدي فتحي وعمرو السولية وهشام محمد، بجانب المصاب محمد محمود.

أما من ناحية الأجانب، فيضم الأهلي الثنائي الشمال إفريقي علي معلول ووليد أزارو، بجانب النيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو.

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