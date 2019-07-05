أجيري: سنقاتل للتأهل لربع النهائي.. ولا نعاني من أزمة هجومية

يرى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أن مباراة جنوب إفريقيا ستكون صعبة للغاية وليست سهلة كما يردد البعض، مشيرا إلى "تابعنا مباريات الفريق في دور المجموعات ويمتلك عناصر جيدة".

ويختتم المنتخب الوطنى استعداداته الليلة لمواجهة جنوب إفريقيا فى التاسعة مساء غدا السبت باستاد القاهرة الدولي فى مباراة دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفريق المنافس من الفرق المنظمة ويمتلك عناصر جيدة خاصة في خط الدفاع، ولكن المباراة لابد أن تنتهي بفائز واحد وسنقاتل للتأهل لدور الـ8، كما نجهز لاعبينا نفسيا أيضا".

وأضاف المدرب المكسيكي "تم الاستعداد بدنيا للمباراة والفريق يتطور من مباراة لأخرى وتحديدا من الناحية البدنية، لا يوجد أي أزمة في هذا الأمر أمام جنوب إفريقيا".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر "الضغوط في الكرة أمر عادي والضغوط علي مصر أكثر لأنها البلد المضيف ومطالبة بتحقيق اللقب ونسعي لذلك".

وأشار "نتدرب يوميا علي ضربات الترجيح خلال تدريبات الفراعنة".

وأتم "منتخب مصر لا يوجد به أزمة في الهجوم كما يردد البعض. أحرزنا 5 أهداف في 3 مباريات وهذا جيد في كرة القدم، وعموما لا نستطيع الفوز بخمسة أهداف في كل مباراة".

لم تواجه مصر جنوب إفريقيا في مباريات رسمية عديدة، لكن كل مواجهة حملت طابعا خاصا وكتبت تاريخا، 11 مباراة منها 4 رسمية (طالع من هنـا).

كيف كان أداء الأولاد في دور المجموعات في البطولة؟ FilGoal.com يقدم أبرز الملامح الفنية لجنوب إفريقيا في دور المجموعات للبطولة (طالع من هنا).

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