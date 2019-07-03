يواصل النادي الأهلي مفاوضاته مع فريق هدرسفيلد الإنجليزي لحسم انتقال رمضان صبحي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكانت إعارة الأهلي لرمضان صبحي قد انتهت في 1 يوليو الجاري ويسعى الأهلي لتجديد إعارة اللاعب.

وعلم FilGoal.com من مصدر بالأهلي أن الـ24 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في الاتفاق مع هدرسفيلد.

وقال المصدر: "الأمور تسير بشكل جيد وإيجابي ومن المنتظر إنهاء كل شئ في غضون الساعات القليلة المقبلة".

وتابع "الـ 24 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في إنهاء الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد تاون على استعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد".

ويتفاوض الأهلي من أجل تخفيض القيمة المالية التي طلبها النادي الإنجليزي والمقدرة بـ 2 مليون جنيه استرليني.

ولعب رمضان صبحي مع الأهلي 23 مباراة منذ قدومه في يناير الماضي وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

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