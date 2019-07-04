الجزائر تفقد براهيمي أمام غينيا

الخميس، 04 يوليه 2019 - 21:09

كتب : عاطف شادي

ياسين براهيمي

تأكد غياب ياسين براهيمي لاعب منتخب الجزائر عن مباراة غينيا الأحد المقبل بسبب الإصابة في الكاحل.

وتغيب براهيمي عن مران الجزائر الجماعي اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت، استعدادا لمواجهة غينيا في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا مصر 2019.

ويعاني براهيمي من إصابة في الكاحل ما جعله يتوجه لأحد المراكز الطبية للخضوع للفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابته.

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ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة غينيا في دور الـ16 مساء الأحد المقبل بملعب الدفاع الجوي.

وتصدر محاربو الصحراء المجموعة الثالثة لأمم إفريقيا بالعلامة الكاملة بالفوز على كينيا والسنغال وتنزانيا.

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