بسبب نزلة برد.. صلاح يغيب عن مران مصر استعدادا لجنوب إفريقيا

لن يتمكن محمد صلاح نجم منتخب مصر من المشاركة في مران الفراعنة الجماعي اليوم الخميس بسبب تعرضه لنزلة برد.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

ويواصل منتخب مصر الاستعداد لمواجهة جنوب إفريقيا مساء السبت المقبل في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر عدم مشاركة محمد صلاح في التدريبات حتى لا تسوء حالته الصحية.

على أن يشارك صلاح في التدريب الرئيسي لمنتخب مصر استعدادا للمباراة والمقرر له مساء غدا الجمعة في ملعب الكلية الحربية.

صلاح سجل هدفين مع منتخب مصر في دور المجموعات أمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 متصدرا للمجموعة الأولى من البطولة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على زيمبابوي والكنوغو الديمقراطية وأوغندا.

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