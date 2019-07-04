خاص فيديو في الجول – حسااااااام حسن

الخميس، 04 يوليه 2019 - 21:54

كتب : أحمد العريان

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تاريخ منتخب مصر مليء بالنجوم والأساطير، لكن لاسم حسام حسن رونقه الخاص.

بعد محمد أبو تريكة وأحمد فتحي، حسام حسن هو ثالث أسماء نجوم منتخب مصر الذين يقدم لهم FilGoal.com فيديو يوثق تاريخه العامر بالبطولات في أمم إفريقيا.

حساااام حسن

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