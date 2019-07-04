اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

كشف مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية عن تعليمات دخول استاد القاهرة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.

مصر تواجه جنوب إفريقيا مساء السبت، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال مصطفى عزام في تصريحات للصحفيين:" تفتح أبواب الاستاد أمام الجماهير اعتبارا من الرابعة عصرا".

وأضاف "سيسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول مباريات دور الـ16 بعد انتهاء صلاحية كافة التصريحات السابقة".

عزام أتبع " يخصص مدخل (مسجد آل رشدان) لحاملي تذاكر المقصورتين الرئيسية والأمامية، والدرجة الأولى يمين ويسار".

وواصل "يخصص مدخل (شارع يوسف عباس) لحاملي تذاكر الدرجة الثانية".

المنسق العام لاستاد القاهرة أكمل "يخصص مدخل (شارع الاستاد البحري) و (دار المدرعات) لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال".

واسترسل" يخصص مدخل (طريق النصر) من بوابة (مدرسة الموهوبين) لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة يمين".

وأتم "من الضروري اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر، وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور، وأي مواد معدنية صلبة".

اقرأ أيضا

رينار: مواجهة بنين نهائي وأحذر مصر من جنوب إفريقيا.. وهذا موقف بوطيب

المنتخب: جراحة جنش كانت يجب أن تتم خلال أسبوع من الإصابة.. ومشاركة وردة بيد الجهاز الفني

مكافآت ضخمة للاعبي جنوب إفريقيا في حال فوزهم على مصر

سيسيه يشرح كيفية إيقاف خطورة أوغندا.. ويصر: قادرون على الوصول للنهائي

مدرب بنين قبل صدام المغرب: يمكننا أن نحلم ونحقق حلمنا