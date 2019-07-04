اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

الخميس، 04 يوليه 2019 - 18:26

كتب : عاطف شادي

الحضور الجماهيري في مدرجات استاد القاهرة

كشف مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية عن تعليمات دخول استاد القاهرة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.

مصر تواجه جنوب إفريقيا مساء السبت، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال مصطفى عزام في تصريحات للصحفيين:" تفتح أبواب الاستاد أمام الجماهير اعتبارا من الرابعة عصرا".

أخبار متعلقة

صاروخ مالي يرسل أنجولا إلى مطار القاهرة ديسابر: مصر سجلت عكس مجريات اللعب.. وفخور باللعب في استاد القاهرة ملعب القاهرة يفتح أبوابه ظهرا استعدادا لمباراة مصر وأوغندا منتخب مصر: الفوز على أوغندا ضروري من أجل البقاء باستاد القاهرة حتى النهائي

وأضاف "سيسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول مباريات دور الـ16 بعد انتهاء صلاحية كافة التصريحات السابقة".

عزام أتبع " يخصص مدخل (مسجد آل رشدان) لحاملي تذاكر المقصورتين الرئيسية والأمامية، والدرجة الأولى يمين ويسار".

وواصل "يخصص مدخل (شارع يوسف عباس) لحاملي تذاكر الدرجة الثانية".

المنسق العام لاستاد القاهرة أكمل "يخصص مدخل (شارع الاستاد البحري) و (دار المدرعات) لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال".

واسترسل" يخصص مدخل (طريق النصر) من بوابة (مدرسة الموهوبين) لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة يمين".

وأتم "من الضروري اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر، وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور، وأي مواد معدنية صلبة".

اقرأ أيضا

رينار: مواجهة بنين نهائي وأحذر مصر من جنوب إفريقيا.. وهذا موقف بوطيب

المنتخب: جراحة جنش كانت يجب أن تتم خلال أسبوع من الإصابة.. ومشاركة وردة بيد الجهاز الفني

مكافآت ضخمة للاعبي جنوب إفريقيا في حال فوزهم على مصر

سيسيه يشرح كيفية إيقاف خطورة أوغندا.. ويصر: قادرون على الوصول للنهائي

مدرب بنين قبل صدام المغرب: يمكننا أن نحلم ونحقق حلمنا

مصر 2019 مصر جنوب إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

إسلام جمال يكشف لـ في الجول عن اقترابه من الاتحاد السكندري 9 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - سان جيرمان يعلن ضم هيريرا 16 دقيقة | أوروبا
شوقي السعيد يعلن عبر في الجول وجهته المقبلة في الدوري المصري 20 دقيقة | الدوري المصري
طلائع الجيش يعلن عبر في الجول ضم ثنائي بيراميدز 30 دقيقة | الدوري المصري
تقرير برازيلي: كينو يسافر إلى الإمارات للتفاوض مع شباب أهلي دبي 38 دقيقة | الدوري المصري
لهيطة: مروان جاهز لمباراة جنوب إفريقيا.. وموقف كوكا 39 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 3 في الجول يكشف جديد أزمة عمرو وردة.. طلب من اللاعبين لـ أبو ريدة 4 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني

قد ينال إعجابك