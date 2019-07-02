مصر ضد جنوب إفريقيا.. تفاؤل كبير للفراعنة في أمم إفريقيا وتحذير

لم تواجه مصر جنوب إفريقيا في مباريات رسمية عديدة، لكن كل مواجهة حملت طابعا خاصا وكتبت تاريخا، 11 مباراة منها 4 رسمية.

أول مواجهة رسمية كانت في أمم إفريقيا 1996، البطولة التي نظمتها جنوب إفريقيا بدور المجموعات وانتصر المنتخب بهدف لأحمد الكأس كان سببا في تأهل مصر إلى الدور الثاني.

أما المواجهة الثانية فطبعت النجمة الرابعة لمنتخبنا في بطولات إفريقيا هناك في بوركينا فاسو انتصرت مصر على جنوب إفريقيا حامل اللقب بهدفين دون رد في نهائي بطولة 1998.

وفي تصفيات أمم إفريقيا 2012 تواجه المنتخبين مجددا.

جنوب إفريقيا فازت في الذهاب بهدف في الدقيقة الأخيرة لتُعقد من موقف المنتخب الذي لم يجمع سوى نقطة من أول مباراتين وقتها.

وفي الإياب كان يتعين على المنتخب أن ينتصر لكي يحافظ على حظوظه، لكن التعادل السلبي قضى على أمال الفراعنة في التأهل للبطولة.

أما في المباريات الودية التي أقيمت بين المنتخبين والتي بلغ عددها سبعة فاز الفريق الملقب بالأولاد في خمس مواجهات وخسر في اثنتين.

المواجهة الأخيرة بين الفريقين حضرها أغلب عناصر الجيل الحالي وكانت في 2016 وانتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وإجمالا فاز منتخب جنوب إفريقيا في ست مباريات وخسر في أربعة وتعادل مع مصر في واحدة.

لكن في المباريات الرسمية كانت الغلبة دائما لمنتخب مصر بواقع انتصارين وتعادل وهزيمة وحيدة.

وفي أمم إفريقيا كانت الغلبة لمصر في كلا المرتين.

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